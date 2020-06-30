日本求職求才比創逾46年最大降幅 失業人數現3年新低

日本的就業情況，在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下出現進一步惡化。5 月份的有效求人倍率 (求才求職比) 出現 46 年多來的最大降幅，同月失業人口也出現年增 33 萬人至 198 萬人。

日本厚生勞動省週二 (30 日) 公布最新數據，5 月份的有效求人倍率報 1.20 倍，較前月下滑 0.12 個點數。這也是自 1974 年 1 月以來，相隔 46 年 4 個月的最大降幅。

日本總務省也在同 (30) 日公布 5 月份的完全失業者人數，報年增 33 萬人至 198 萬人。另有 423 萬人處於暫停工作的狀態，雖較前月出現減少，也仍維持在高水準。

日本從今年 1 月起，有效求人倍率已連續 5 個月出現下滑。與 2019 年 12 月時相比，下滑近 0.4 個點數。這樣的倍率是 2015 年 7 月以來的低水準，有效求才較前月減少 8.6%，有效求職者增加 0.7%。

以日本各行政區的表現來看，北海道、神奈川、沖繩等 7 處的有效求人倍率低於 1。作為日本僱用先行指標的「新求才」，較去年同期減少 32.1%。

完全失業者人數出現 2017 年 5 月以來的高水準。增加幅度也是金融海嘯後，自 2010 年 1 月以來的最大數值。

維持著雇傭關係卻處於暫停工作狀態的休業人口有 423 萬人，較 4 月時的近 600 萬人減少許多，卻也是歷史上的第二高紀錄。而在這方面的人數減少，也與勞工們離開了就業市場多少有點關係。

今年 4 月份的日本休業人口，有半數到了 5 月仍處於同樣狀態。其中有 1.7% 的人到了 5 月成了完全失業人口，有 4.9% 也成了連工作也不找的非勞動力人口。

肺炎疫情若是持續的發展下去，企業們要維持僱用也有其困難，失業人口恐出現進一步惡化。

從日本 5 月的完全失業率 2.9% 來看，除了較前月增加 0.3 個點數，也是連續第 3 個月出現惡化。數據的快速上揚，也是 2017 年 5 月以來的高水準。

同月就業人數年減 76 萬人至 6656 萬人，連續 2 個月減少。非正職的公司員工減少了 66 萬人。