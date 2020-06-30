歐盟建議自7月1日起放寬15國旅遊禁令 但美國仍受限制

據外電報導，歐盟理事會 (EU Council) 表示，將於 7 月 1 日起放寬旅遊禁令，解除非必要不得前往的限制，並於週二 (30 日) 公布建議允許入境的 15 國非歐盟國家名單，但美國、中國、及台灣皆不包含在核准名單之中。



根據歐盟理事會公布的建議名單，將通過允許入境的國家包括澳洲、加拿大、日本、紐西蘭、南韓、及泰國等共 15 個國家。

於本月 27 日時，歐盟在網站上公布了 7 月 1 日起對外開放邊境的國家名單草案。歐盟表示，在評估各國於過去 14 天內的新增確診病例、以及各國政府應對疫情危機時所採取的措施，最終在初步名單的 54 個國家中，決定先放寬 15 個國家入境歐盟。

但由於美國疫情於近日來呈現再度惡化的趨勢，且部分州的新增確診病例亦創下歷史新高，歐盟於本次旅遊禁令的放寬名單中，仍將美國排除在外。

針對開放入境國家的名單，歐盟計畫每隔兩週重新進行評估，並根據各國疫情的狀況，增加或刪除名單中的國家。因此，若美國政府無法有效控制疫情的擴大，則將會持續受到入境限制。

巴西、俄羅斯、新加坡及台灣等國也未被包含在本次的開放名單中。另外，針對開放中國旅客入境，歐盟目前仍採取保留態度，並表示開放的先決條件為兩國的「互惠關係」，除非中國政府願意採取對等的開放政策，才會放寬針對中國旅客的旅遊禁令。