SK海力士Q2獲利估增加1倍以上 iPhone12及PS5問市讓記憶體後市看好

分析師指出，南韓第二大記憶體廠 SK 海力士的 Q2 獲利，有可能較去年同期成長 1 倍以上。這也是由於新冠肺炎 (COVID-19) 的全球大流行，導致記憶體價格在市場走強。

《韓聯社》週二 (30 日) 報導。根據韓聯社旗下 Yonhap Infomax 對當地 13 家券商進行調查，SK 海力士的 Q2 銷售額預估達 8.29 兆韓元 (約折合 69 億美元) 較去年同期成長 28.6%，營業利益估年增 166% 至 1.7 兆韓元。與今年 Q1 的 7.2 兆韓元銷售額及 8000 億韓元營業利益相比，增加許多。

分析師指出，在新冠肺炎全球大流行的影響下，宅經濟的風行，造成資料中心對記憶體的需求增強。記憶體廠的 Q2 獲利也跟著大增。

現代汽車證券的分析師 No Geun-chang 指出，伺服器與 PC 的 DRAM 合約價格，各較前一季上揚 20% 與 14%。這也使得廠商在 Q2 的獲利增加。

另根據集邦旗下 DRAMeXchange 的調查數據，市場指標的 8GB DDR4 DRAM 合約價格在近 5 個月持續上揚。1 月時價格報 2.84 美元，到了 5 月時已漲至 3.31 美元。

還有企業用 SSD(固態硬碟) 產品的銷量大增，SK 海力士在 Q2 也可望縮小 NAND 快閃記憶體部門的營業損失。

DRAMeXchange 的調查數據顯示，128GB 16Gx8 MLC NAND 快閃記憶體的平均價格在上月報 4.68 美元，較 1 月時的 4.56 美元微幅上揚。

Shinyoung 證券分析師 Moon Ji-hye 表示，從第一季起，SSD 就占了 SK 海力士 NAND 快閃記憶體的 4 成銷量。也認為 SK 海力士可透過高附加價值產品，來改善產品結構。

不過分析師們也預測，由於伺服器廠商們開始控制庫存的緣故，DRAM 價格可能跟著下跌，SK 海力士的 Q3 業績也可能表現平平。

Daishin 證券分析師 Lee Su-bin 認為，預估下半年伺服器用 DRAM 將供過於求，價格在 Q3 可能出現季減 4%，Q4 可能出現季減 8%。

有分析師認為 SK 海力士會在下半年衝刺手機的 DRAM 銷售，這也是由於智慧型手機的市場需求，有望從肺炎疫情中恢復。

主要經濟體在解除封城措施後正逐漸恢復當中，還有蘋果 iPhone 12 與三星 Galaxy Note 20 等新手機也將在下半年問世。微軟的新遊戲主機 Xbox Series X，還有索尼的 PlayStation 5(PS5) 遊戲主機也即將在年底上市，都讓記憶體的需求看好。

NH Investment & Securities 的分析師 Doh Hyun-woo 指出，預估行動裝置的記憶體需求，可抵消伺服器記憶體的需求放緩。還有索尼 PS5 的問世，也將會帶動 NAND 快閃記憶體的需求。