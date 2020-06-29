大摩：確實有第二波疫情 但不影響經濟V型復甦

雖然美國衛生及公共服務部長 Alex Azar 警告美國疫情惡化，同時有 36 州確診案例在增加，不過摩根士丹利首席經濟學家兼全球經濟主管 Chetan Ahya 樂觀認為，經濟 V 型復甦將不受影響。

Ahya 週日 (28 日) 發文表示，第二波疫情的確發生，但這不會影響經濟復甦，他仍然有信心，全球經濟接下來將 V 型反彈，在 4 個季度內回到疫情前的水準，已開發市場也會在 8 季以內重回先前狀態。

Ahya 認為，有 3 個觀察角度，是疫情後經濟發展要留意的重點—新病例激增對經濟成長的影響、持續的高失業率，以及對財政刺激措施的決心。

經濟打擊弱於預期

首先，疫情的再起。一些新熱點地區的地方官員，已經暫停了重新開放的計畫，並再次強調需要遮蓋臉部和保持社交距離，這可能會導致這些地區的經濟動力喪失。

但 Ahya 指出，由於消費者逐漸適應，社交疏遠對總消費支出的拖累程度，比原本預期的要小，沒有花費在旅行和外出用餐的錢，被轉移到其他類別。

從 GDP 居前的 20 個州來看，大多數州的流動性和經濟活動水準更高，而新病例卻沒有增加，這為在不顯著增加感染的情況下，美國恢復經濟活動指明了道路。

全球疫情升溫 (圖表取自 Zero Hedge)

在亞洲和德國，決策者也更靈活運用措施來遏制疫情，即使在廣泛可用之前，也發揮了效果。Ahya 表示，整體來看，此一發展有助全球經濟的改善。

此外，治療和疫苗方面的進展也令人鼓舞。摩根士丹利生技分析師 Matthew Harrison 認為，抗體治療方法成功的可能性很高，並將在 8 月底上市，他也預期疫苗可以在 2020 年秋季，就能批准在緊急用途時由醫護人員使用，並在 2021 年第一季提供給普通人群，並在 2021 年夏季實現群體免疫。

刺激政策的力量不直忽略

第二個觀察點是失業，投資人擔憂高失業率會限制消費復甦的步伐。

Ahya 認為，勞動力市場與消費之間的關聯性，通常比認為的寬鬆。例如，在全球金融危機期間，儘管失業率仍僅比 9.5% 的峰值低 50 個基點，但美國的消費量在 2010 年第 3 季，就已恢復至衰退前的水準。同樣，儘管失業率繼續徘徊在 10% 左右，但歐元區的消費者支出到 2010 年第 4 季，就幾乎已恢復到衰退前的水準。

此外，家庭資產負債表的數據表明，在這場衰退中，它們的狀況要好得多。在消費中佔較大比重的中高收入階層，受經濟打擊較小，低收入家庭雖然受到更嚴重的影響，但仍可避免最糟的狀況，3 分之 2 的合格失業者，實際上的收入還超過了經濟衰退之前。

第三個觀察點是刺激政策的實施。儘管投資者專注於疫情爆發將如何影響經濟前景，但 Ahya 指出，不應該忽視龐大的刺激政策有望提供的支持，這也是復甦的關鍵驅動力。

Ahya 強調，第二波疫情發生已經在預期之中，他們的基本假設是，將在秋季及冬季出現第二波感染，但與此同時，公共衛生系統預計也能更好地應對第二波疫情。

整體來看，Ahya 相信，全球經濟將能夠維持其復甦並避免二次探底，因此他們會堅定處於支持 V 型復甦的陣營。