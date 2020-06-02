大摩：消費活動回流 經濟有望「V型復甦」

市場共識認為，儘管經濟解禁重啟，但失業潮不太可能迅速回流，但大摩經濟學家週一預估，當前的經濟衰退將是「劇烈但短暫的」，消費活動正在回流，且股市正在收復大部分失地，逆轉市場共識，大摩認為根據最新數據，經濟出現「V 型復甦」是可能的。

但大摩的預測依據某個關鍵原因，過去三週來，他們發現美國、法國和德國在內的已開發國家經濟體，開車出門次數都反彈，有助經濟活動回溫。

此外，信用卡交易活動顯示，美國銷售額如今增長 5%，相比幾週前的減少 30%，顯示出國內消費者的消費意願逐漸提高。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 經濟學家 Chetan Ahya 表示，「我們對於即將出現增長的經濟數據和財政措施感到驚訝，這些意外驚喜正在增強我們對 V 型復甦的信心。」

不過，並非所有人都對迅速的復甦抱持樂觀態度。

經濟學家一開始認為，消費者將對積壓的需求採取行動，經濟有望出現 V 型復甦。但是目前並不確定招募潮會不會回彈。由於社會疏離措施限制，因此重新聘僱的員工數也會比以往要少，且消費者的消費水平也不太可能會回復到之前水平。

市場對於經濟復甦的走勢的曲線有各式各樣的猜測，有的預測呈現英文字母 U 型復甦，部分甚至預估復甦曲線會符合 Nike 勾型商標。

然而 Ahya 指出，迅速採取財政和貨幣政策措施可能有助於經濟復甦。美國聯準會 (Fed) 在疫情爆發後不只迅速降息，還陸續提供各項貸款工具，包括針對小型企業的救助計劃，國會也通過好幾輪財政刺激法案。

Ahya 寫道：「政策行動比起全球金融危機期間扮演更關鍵的決定性腳色，這種經濟衰退絕不是人為的錯誤。」

然而快速的政策行動是否能帶動經濟快速反彈，還有待觀察。