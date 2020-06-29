凱投宏觀：防疫有佳+電子產品需求強 台灣經濟相對強勁

凱投宏觀 (Capital Economics) 經濟學家 Gareth Leather 表示，由於台灣政府有效防堵新冠疫情 (COVID-19) 擴大，因此與其他亞洲國家相比，台灣經濟所受到疫情的衝擊相對不大。

Leather 指出，台灣於 5 月份的工業生產年增率報 1.5%，雖然增長幅度較 4 月份的 4.2% 縮小，但仍優於其他亞洲國家，南韓、新加坡於 5 月份的工業生產年增率皆為負成長，Leather 表示，由於台灣無須實施封鎖措施，因此工廠得以正常運作，促使疫情期間製造業表現相對強勁。

此外，Leather 認為，由於全球 5G 基礎設備的投資規模持續擴大，再加上疫情帶動了居家辦公相關設備的需求，預期將可刺激台灣電子產業的成長。

但經濟學人智庫 (Economist Intelligence Unit) 主管 Nick Marro 則較為保守，他表示，台灣的經濟成長仍相當仰賴出口及外部需求，由於疫情重創全球貿易及觀光產業，因此，預期將對台灣經濟造成衝擊。

去年受惠於美中貿易關係緊張，刺激大陸台商回流效應湧現，促使台灣國內投資規模大幅增長，但 Marro 認為，由於對於美國及中國的企業而言，台灣是電子產品及半導體的重要供應商，因此，近日來的美中科技戰將會對台灣的經濟成長添加風險。

美國商務部於今年 5 月宣布擴大對華為的封鎖禁令，此政策便對於華為的主要供應商之一台積電 (2330-TW) 造成了衝擊。

Leather 預估台灣於 2020 年的 GDP 將衰退 2%，2019 年台灣的經濟成長率為 2.7%。