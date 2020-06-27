〈美股盤後〉美單日確診數飆新高 道瓊本週損失慘重跌3.3%

週五 (26 日) 美國新冠確診數創單日新高紀錄，經濟快速復甦的前景黯淡，美國部分州縮減重啟計畫的力道，華爾街悲觀氣氛濃厚，包括能源、工業和金融股等與經濟重啟相關的股票重挫，美股四大指數全面收黑，道瓊跌逾 700 點。

美股本週損失慘重，道瓊和標普本週分別下跌了 3.3% 和 2.9%，那指週跌 1.9%。

美中關係持續緊繃，繼參議院通過《香港自治法》後，川普政府週五 (26 日) 宣布，對損害香港自治、人權與基本自由的中國官員施加簽證限制。

此外，美國又向華為發出新的警告。 繼英國宣布批准中國華為 10 億英鎊的研究設施後，美國國務院發表聲明，敦促所有盟國，仔細評估允許華為這樣不受信任的公司接觸敏感資訊的長期影響。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 964 萬例，死亡數突破 49 萬例，美國迄今累計確診數超過 242 萬，死亡人數至少 12.4 萬。

美國週四單日新增確診數刷新高紀錄達 39,972 例，美德州取消重啟計畫，佛州禁止在酒吧內飲酒，舊金山推遲開放理髮店和美髮沙龍，紐約等 12 州強制民眾在公共場所佩戴口罩。

週五 (26 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 730.05 點，或 2.84 %，收 25,015.55 點。

標普 500 指數下跌 74.71 點，或 2.42 %，收 3,009.05 點。

那斯達克指數下跌 259.78 點，或 2.59 %，收 9,757.22 點。

費城半導體指數下跌 39.13 點，或 2.00 %，收 1,921.92 點。

標普所有板塊全部血染，能源、工業和金融股等與經濟重啟相關的股票重挫。(圖片：finviz)

美國 Fed 週四宣布對美國大銀行壓力測試結果，將限制大型銀行派發股息且第四季之前禁止執行庫藏股，促使銀行股週五下跌，美國銀行 (BAC-US) 下跌 6.35%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 5.48%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 7.38%。

科技五大巨擎倒地。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.24%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.07%；臉書 (FB-US) 下跌 8.32%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 5.45%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.00%。

道瓊 30 檔成分股僅思科獨強。美國運通 (AXP-US) 下跌 4.53%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 3.43%；雷神技術 (RTX-US) 下跌 3.21%；波音 (BA-US) 下跌 2.78%。

費半成份股陷入血海。AMD (AMD-US) 下跌 3.52%；美光 (MU-US) 下跌 1.42 %；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.73 %；高通 (QCOM-US) 下跌 1.06%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.53%。

台股 ADR 全面下滑。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.78%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.28%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.34%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.21%。

焦點個股消息

瑞幸 (LK-US) 爆出做假帳醜聞後，該公司週五宣布，將遭到那斯達克交易所退市，瑞幸週五數度熔斷，收跌 54.00% 至每股 1.38 美元。

美國航空 (AAL-US) 宣布將於 7 月恢復全面航班，其股價週五下跌 6.00%。

Nike (NKE-US) 週四發布會計年度第 4 季財報，儘管網路銷售暴增 75%，上季依然由盈轉虧，該公司下跌 7.54% 至每股 93.67 美元。

聯合利華 (UL-US) 和本田汽車周五宣布，今年剩餘時間內將停止在臉書和 Twitter 投放美國廣告，引爆臉書和 Twitter 股價狂跌逾 7%。

經濟數據

美國 5 月個人支出月增率報 8.2%，預估 8.7%，前值 -13.6%

美國 5 月 PCE 物價指數年增率報 0.5%，預估 0.5%，前值 0.5%

美國 5 月 PCE 物價指數月增率報 0.1%，預估 0.0%，前值 -0.5%

美國 5 月核心 PCE 物價指數年增率報 1.0%，預估 0.9%，前值 1.0%

美國 5 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.1%，預估 0.0%，前值 -0.4%

美國個人收入月增率、個人支出月增率 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析

儘管最近美股波動劇烈，但標普數數仍處於 1998 年以來的最佳季度。

華爾街分析師稱，投資者正渴望市場從 1930 年以來最嚴重的全球經濟衰退中反彈，但由於經濟前景不確定，股市上漲可能太快、太早並難以維持。

全球金融交易商 IG 的首席市場分析師 Chris Beauchamp ：「本周以一個令人失望的消息告結，美國新冠確診上升，投資者擔心必須重回封鎖狀態、或更糟的是，死亡人數將急劇攀升。」

Chris Beauchamp ：「市場急需進一步推動這輪漲勢，過去幾天的疲軟走勢對市場來說並不是個好兆頭。」

Villere & Co 的投資經理 Sandy Villere 表示，股市未來可能還會經歷幾波的下跌。目前市場只關注在疫情的發展，而對於基本面和企業獲利毫不在意。