銀行股暴漲！美監管機構放寬沃爾克規則 釋放400億美元資金活水

週四 (25 日) 美國聯準會 (Fed)、聯邦存款保險公司和美國貨幣監理署批准，放寬《沃爾克規則》的限制，有望為銀行業釋放約 400 億美元的資金活水。

美監管機構此舉為銀行創造更多盈利空間，激勵摩根大通 (JPM-US)、高盛 (GS-US)、富國銀行 (WFC-US) 和摩根士丹利 (MS-US) 等銀行股應聲大漲超過 3%，並成為週四推升大盤翻紅的主要動力。

《沃爾克規則》修訂版本中有兩項重大變更：第一是允許銀行購買過去禁止的創業投資基金；第二是監管機構取消了銀行在與其關聯機構交易衍生品時必須持有保證金的要求。

美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 官員週四表示，他們正在進一步「鬆綁」《沃爾克規則》的限制，使銀行能夠更輕鬆地對風險資本進行大量投資。

聯準會發布聲明表示，沃爾克規則的修訂完成並將於 10 月 1 日生效。