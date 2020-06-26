銀行股暴漲！美監管機構放寬沃爾克規則 釋放400億美元資金活水

週四 (25 日) 美國聯準會 (Fed)、聯邦存款保險公司和美國貨幣監理署批准，放寬《沃爾克規則》的限制，有望為銀行業釋放約 400 億美元的資金活水。
美監管機構此舉為銀行創造更多盈利空間，激勵摩根大通 (JPM-US)、高盛 (GS-US)、富國銀行 (WFC-US) 和摩根士丹利 (MS-US) 等銀行股應聲大漲超過 3%，並成為週四推升大盤翻紅的主要動力。
《沃爾克規則》修訂版本中有兩項重大變更：第一是允許銀行購買過去禁止的創業投資基金；第二是監管機構取消了銀行在與其關聯機構交易衍生品時必須持有保證金的要求。
美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 官員週四表示，他們正在進一步「鬆綁」《沃爾克規則》的限制，使銀行能夠更輕鬆地對風險資本進行大量投資。
聯準會發布聲明表示，沃爾克規則的修訂完成並將於 10 月 1 日生效。
沃爾克規則 (Volcker Rule)」小辭典：
因為 2008 年的金融海嘯重創美國經濟，故 2010 年前美國總統歐巴馬採納前聯準會 (Fed) 主席保羅沃爾克 (Paul Volcker) 建議，啟用沃爾克規則。
沃爾克規則強硬禁止了銀行業從事自營性質的投資業務，且禁止銀行擁有、投資或發起對沖基金和私募基金，被認為是美國金融監管法案中最有影響的改革內容之一。
沃爾克規則的核心內容，被廣泛認為能夠有效限制銀行業的業務規模和範圍，減少銀行系統性風險，防止「大到不能倒」之風險再度發生。
但事實上在金融海嘯過後，美國銀行業長期抱怨沃爾克法則太複雜，非常難以遵守，故在川普上任之後，川普與川普任命的監管官員不斷的努力放寬沃爾克規則的監管力道。然而，一些批評人士認為，修改版的沃爾克規則可能令金融體系重新面臨風險。