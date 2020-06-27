微軟宣布永久關閉零售店 估產生4.5億美元費用

由於新冠疫情 (COVID-19) 改變消費者的購物習慣，並促使電子商務業績成長，微軟 (MSFT-US) 於週五 (26 日) 宣布將永久關閉實體零售店面，未來將專注於線上商店 Microsoft.com 的投資。

微軟表示，關閉實體店面將使本季度產生 4.5 億美元的資產減損費用、或每股 0.05 美元的稅前費用。在此消息公布後，微軟股價應聲下跌，於台北時間週五 (26 日) 晚上 11 時許，微軟股價下跌 1.74%，報每股 196.87 美元。

微軟股價日 k 線圖

如同蘋果 (AAPL-US) 實體門市的概念，近 10 年來，微軟為了改善消費者的購物體驗，持續擴大開設實體零售店面，使消費者能夠實際體驗微軟的硬體及軟體產品。微軟更在紐約的第 5 大道上開店，且和 Apple Store 旗艦店的位置相當接近。

但是，隨著新冠疫情的爆發，微軟及蘋果皆在 3 月底陸續關閉實體門市。由於大多數零售店面於疫情期間被迫關閉，加上居家隔離措施導致民眾無法外出購物，刺激線上購物的需求大幅攀升。

雖然在經濟重啟後，蘋果恢復了部份店面的營運，但隨著近日來美國新增確診病例數持續攀升，蘋果再次關閉了位於部份州的實體店面。

微軟負責主管零售店面的副總裁 David Porter 表示，在公司的產品銷售組合中，線上銷售的比重逐漸增長。在關閉零售店面後，原本在門市服務的員工，將持續在網路商店替用戶提供服務。

Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，微軟執行長納德拉 (Satya Nadella) 做了一個不容易但相當聰明的決策，雖然實體門市在過去確實為公司創造營收，但隨著數位化時代的快速發展，未來民眾亦將逐漸擴大線上消費的比重。