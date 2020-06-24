Nissan重振日本市場推新車 估新車需求將恢復到疫情前水準

日產汽車 (7201-JP) 週三 (24 日) 在日本發表新車。該公司副社長星野朝子也在同 (24) 日表示，日本國內的新車需求快速恢復，原本所計畫的需求量也可望出現。

業績持續低迷的日產汽車，週三 (24 日) 在日本發表了全新 SUV 車款「Kicks」。這是日產在近三年來，首度有新車在日本發表。可望為日本國內的新車銷售帶來動能。

新款 Kicks 即將於本月 30 日在日本國內銷售。搭載日產獨家的「e-Power」油電動力技術，車上的汽油引擎只負責發電，供鋰電池儲存電力。行駛動力來自電動馬達，可說是搭載了增程系統的一款電動車。

此外，Kicks 也導入 Nissan ProPilot 半自動駕駛系統，以及 Nissan Intelligent Mobility 智能科技來輔助駕駛。

日產副社長星野朝子提到，等待新冠肺炎 (COVID-19) 疫情趨穩後，「問大家想要做什麼？有許多人回答『就算是當天來回也好，想要與家人兜風出遊』、『想要享受戶外生活』等。」她認為雖然有發生第二波疫情的風險，不過在客戶們諸如此類的需求下，目前迅速恢復中的日本國內新車需求，也可望回到肺炎疫情前的計畫水準。

日產汽車股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

Kicks 是日產的全球戰略車種，已在日本之外的許多國家銷售，台灣也於 2018 年的時候採國產方式上市。也由於日產在近 10 年，都沒有全新車款在日本上市，Kicks 也被定調為主力車款。

星野副社長也對 Kicks 寄託了三大厚望。第一是希望擴展電動車的全球市場，第二是希望強化薄弱的 SUV 商品線，第三是希望讓日本市場再度活性化。

雖然日產冀望 Kicks 在日本市場有亮眼表現，不過也得與本田 (7267-JP)「Vezel」(台灣車型稱 HR-V)，還有豐田 (7203-JP)「C-HR」等勁敵進行激烈的廝殺競爭。