日本5月企業服務價格 去除增稅影響後下滑1.0%

日本央行週三 (24 日) 公布了 5 月份日本企業服務價格指數 (Services Producer Price Index)，報 103.6，較去年同期上揚 0.8%。若去除 2019 年 10 月的消費稅調升影響，則較去年同期下滑 1.0%，下滑幅度與前月終值相同。

日本企業服務價格指數走勢 (圖片來源：日本央行)

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響下，日本政府於日前發出了「緊急事態宣言」，宣布全國進入緊急狀態。而這也造成了日本經濟活動停滯，廣告及住宿服務的價格也隨之大跌。

肺炎疫情的擴大，給日本服務價格帶來了沉重下壓。有非常多的行業，都減少在電視、報紙上播放或刊登廣告。還有日本人為了防疫而減少外出，以及國外觀光客無法入境日本的影響下，都對住宿業者造成了嚴重打擊，價格也持續出現下滑。

不過在另一方面，日本國內的空中運輸，則是在價格上出現恢復情形。雖然空中航運的載客需求持續疲軟，而航空公司在 5 月後實施大幅減班，這也造成供需趨緊，價格走揚的壓力大增。

隨著日本全國緊急狀態的解除，各種經濟活動也再度重啟，但是經濟前景仍充滿許多的不確定因素。

日本央行的調查統計局表示「在 6 月後，服務價格的下滑壓力是否走弱，還端看肺炎疫情的發展狀況。」抱持著持續觀察後續影響的姿態。