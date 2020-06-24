瑞銀：「Fed說」最終將戰勝第二波疫情和大選恐懼

投資者再次陷入各種因素、希望和恐懼中，但瑞銀建議投資者，現在千萬不要在旁枯等。

新冠病毒感染率在數個國家和美國數州均見上升，但同時投資者仍密切關注經濟復甦，以及再過幾個月就將舉行的 11 月美國總統大選。

瑞銀表示，「Fed 說」最終一定會明確獲勝，從而在中期推動股市走高，因此現在不是投資者在一旁靜觀其變的時刻。

Fed 上週公布計畫，開始購買廣泛和多元化的公司債券作為投資組合，推動股市上漲，其他國家的央行包括英國央行 (BOE)、歐洲央行 (ECB) 近幾日也提供了進一步的經濟支撐。

瑞銀投資者 Mark Haefele 領導的分析報告指出，目前有三種說法正在推動市場發展：

Fed 說 (指現行的央行刺激措施) 第二波疫情說 美國大選說

近期對第二波疫情的恐懼逐漸凸顯，中國北京、德國和美國數州都出現確診人數激增的情形。

瑞銀團隊週一報告指出，中美貿易緊張局勢則為「美國大選說」增添柴火，未來 4 個月後將成為市場焦點。

「整體而言，我們看到第二波疫情和美國大選的消息加劇了市場動盪，因為這些消息餵哺了投資者對經濟復甦速度和力道的希望和恐懼，但最終只有『Fed 說』會持續到中期。」

瑞銀分析團隊對股市和債信的前景都持樂觀態度，他們傾向看好美元高收益、亞洲高收益和美元計價新興市場主權債券，以及迄今落後於市場的股票。

「在這樣的背景下，我們認為投資者能做、最重要的事情就是投資，而不是抱著現金在旁邊呆等。由於下半年獲利可能恢復，過剩的流動性會持續支撐風險資產，因此全球股市有進一步上升的可能性，尤其是那些漲勢迄今落後的產業。」他們補充。