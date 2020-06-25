ECB首席經濟學家：歐洲經濟表現強勁 但不宜過度樂觀

歐洲央行 (ECB) 首席經濟學家 Philip Lane 於週三 (24 日) 表示，儘管近日來歐元區公布的經濟數據表現強勁，但並不足以預測未來歐洲經濟的復甦速度，且呼籲市場不宜過度樂觀。

為了避免新冠肺炎 (COVID-19) 疫情擴大，各國政府所採取的封鎖措施導致歐洲經濟於 4 月份跌落谷底，近期以來，隨著封鎖措施的放寬，歐洲各國經濟也開始出現回溫的跡象。

根據 IHS Markit 於週二 (23 日) 所公布的數據，6 月份製造業及服務業的 PMI 指數皆創下近 4 個月以來最高。此外，德國 6 月份的 Ifo 商業景氣指數亦優於預期，且較前值大幅上升，促使市場樂觀預期，歐洲經濟將有望呈現快速的「V 型復甦」態勢。

對此，Lane 卻表示，在經濟跌落至谷底之後，通常會伴隨著短暫的快速反彈，但不代表經濟將維持強勁復甦的態勢，且各項商業活動仍遠低於疫情爆發前的水準。

此外，Lane 亦指出，新冠疫情導致民眾財富萎縮，消費者傾向擴大存款以因應未來的不確定性，預期將會對於消費支出的成長造成衝擊。消費需求的低迷、持續受到阻斷的供應鏈、以及社交距離措施，皆導致經濟活動難以恢復至正常狀態。

但是，Lane 對於通膨增長卻抱持較為樂觀的態度，他表示，儘管油價下跌導致通縮疑慮增加，但受惠於各國大規模的財政刺激政策，預期通膨增長率將維持在正值區間。

此外，為了挽救疫情過後的歐洲經濟，歐盟亦提出高達 7500 億歐元的新財政刺激方案 -「歐洲復甦基金」，以前所未有的方式應對最嚴重的經濟衰退。Lane 表示，經濟反彈的速度將取決於該刺激計畫的談判結果。