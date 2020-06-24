〈紐約匯市〉歐元區經濟回溫 歐元躍升至1週來高點 美元走軟

週二 (23 日) 歐元區與美國 6 月 PMI 經濟數據樂觀，歐元跳升至一週高點，市場再次確定美中貿易協議完好無損後，全球風險偏好有所改善，美元回落，澳幣和其他高風險貨幣走強。

週二衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數下跌 0.34%，報 96.655，盤中曾攀升至 97.207。而美元兌日圓下跌 0.31% 至 106.54，跌破六日來低點。

在白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 表示與中國的貿易協議「結束」之後，美元一度上漲，而澳幣等風險敏感貨幣走軟。

然而美元漲勢並未持續太久，因為納瓦羅迅速澄清中美貿易協議並未終結，並表示他在訪問中的評論「與美中第一階段貿易協議無關」。

美國總統川普進一步在推特上發文保證，中美貿易協議依然完好無損，風險偏好獲得提振，澳幣升至一週來高位。

澳幣兌美元漲 0.33% 至 0.6927，此前一度升至 6 月 16 日以來的最高水平 0.6977；離岸人民幣兌美元跌至 7.0559 美元，彌補先前大部分虧損。

MUFG 貨幣分析師 Lee Harman 表示：「我們認為，川普總統會在大選前，努力落實第一階段協議，因此進一步影響應該有限。」

「不過，昨晚美元的走勢證明，外匯市場仍然對貿易政策的不確定性高度敏感，它仍然是引發更高波動性的潛在誘因。」

Harman 表示，在倫敦時間凌晨 2 點至凌晨 3 點之間，美元需求短暫波動，將歐元兌換美元拖低至 1.1233 美元的低點，但美元走強僅是短暫的。

美國 6 月製造業 PMI 初值報 49.6，高於前值 39.8，創下 4 個月來新高，並優於市場預估的 48，顯示景氣回溫，且逼近景氣榮枯分水嶺 50。

歐洲經濟逐漸解封鎖，製造業和服務業跌幅緩和，提振歐元。週二歐元兌美元上漲 0.44% 至 1.1307。

歐元兌美元日線圖。(來源: investing.com)

IHS Markit 週二公布歐元區 6 月製造業 PMI 初值由 5 月份的 39.4 升至 46.9，儘管數據仍在 50 以下，但卻創下 4 個月來最高，並超越市場預估值 43。

法國 6 月份商業活動反彈幅度超乎預期，成為歐元區 PMI 報告最大亮點，經歷三個月空前的下滑後，法國 6 月製造業 PMI 初值由 5 月的 40.6 強彈至 52.1，創下 21 個月新高紀錄，提振歐元，一舉重返擴張領域。

不過受疫情不確定性影響，IHS Markit 認為，歐元區全面經濟復甦還需花費長達三年時間。

野村證券經濟學家 George Buckley 表示，「好消息是，經濟活動開始回彈，但不太樂觀的消息是，需求依然疲軟落後。」

他補充，「但是隨著消費者和企業信心增強，即使復甦腳步較慢，需求也將逐漸恢復。」

週二市場亦聚焦英鎊走勢，英鎊兌歐元跌至三個月以來的最低水平，英鎊兌美元上漲 0.46%，稍回升至 90.440，當日跌幅 0.2%。

英國央行上週擴大 QE，但也暗示購債速度會在下半年放緩；英國脫歐的進展甚微，也令英鎊承壓。

ING 在研究報告中表示：「脫歐對英鎊的前景很重要，因為停滯的英歐貿易談判表明市場可能採取半空方法，並保持英鎊風險溢價到位。」

該行補充說：「這表明英鎊將繼續掙扎，今年夏天歐元兌英鎊將漲破 0.91，而英鎊兌美元反而會跑輸歐元兌美元。」

截至週三 (24 日) 台灣時間 4:30 價格：

美元指數來到 96.655。-0.34%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1307 美元。+0.44%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2519 美元。+0.46%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6927 美元。+0.33%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3554 加幣。+0.26%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 106.54 日圓。-0.31%