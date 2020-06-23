〈每日外資外匯觀點〉疫情初期美元荒紓解 美元備受壓抑

美元指數週一 (22 日) 大跌 0.67% 後，美國對中國駐美媒體再祭新限制，市場對美中緊張局勢的擔憂升高，同時疫情二次爆發的擔憂也使市場避險情緒升溫，週二 (23 日) 亞洲盤交易時間，美元指數出現小幅反彈，來到 97.0416 附近。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

近期看空美元的聲音愈來愈多，美元自五月中以來走弱，德意志銀行認為，市場對美元的緊急需求減弱，可能是壓抑美元走勢的原因之一。

據美國聯準會 (Fed) 數據顯示，截至上週三為止，聯準會與其他央行的外匯互換額度減少 920 億美元至 3525 億美元，創下近三個月來的新低，意味著疫情危機初期急速升高的美元需求已經緩解。

NatWest Markets 美國利率策略分析師 John Roberts 說，美元融資市場已經恢復正常，而且互換額度也依然存在，可備不時之需，預計流動性也會更順暢。

花旗分析師預期，未來幾個月大部分的貨幣互換將快速下滑，對於美元來說，勢必是個利空。

前摩根士丹利亞洲區主席 Stephen Roach 認為，疫情後美國的刺激計畫將使財政赤字更加惡化，加上疫情對美國經濟的打擊，將使美元走勢遇阻，美元指數甚至可能會在未來下跌 35%。

巴克萊銀行分析師預估未來幾週內，匯市交易者將在經濟數據與第二波疫情來襲的恐慌情緒中維持警惕；另外，若週二公布的歐元區採購經理人指數優於預期，歐元仍有可能走高，建議做多歐元兌美元，並上看至 1.14。