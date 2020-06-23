〈蘋果WWDC〉不讓特斯拉專美於前！iPhone可當數位車鑰 開門、發動沒問題

蘋果 (AAPL-US) 週一 (22 日) 宣布升級 iPhone 作業系統，日後汽車駕駛可使用其 iPhone 當作數位車鑰來解鎖並啟動車輛。

首先，駕駛必須先將 iPhone 或 Apple Watch 與支援「CarKey」功能的車配對，即是將設備 (iPhone 或 Apple Watch) 拿到車輛的 NFC 辨識機附近感應，通常位於車門手把。

根據用戶設置個人資料的方式，可能必須在每回接近時使用臉部掃描或者指紋辨識才能解鎖車輛。駕駛也可選用「表達模式」來跳過這種生物識別過程，待駕駛入內後，用來解鎖的 iPhone 等設備也可放在口袋或手提包中，不影響駕駛功能。

非車主本人駕駛

蘋果新版 CarKey 的用戶可透過 iMessage 與家人或其他受信任的聯絡人分享數位車鑰，可以設定限制，也可不設定限制，例如車主可以限制共享密鑰的接收者使用汽車的時間。

倘若駕駛的手機遺失，可以使用 iCloud 直接關閉數位車鑰。

一如預期，BMW 就是第一家支援蘋果 CarKey 功能的車廠，今年 7 月起 2021 BMW 5 系列車款將搭載此新功能。

蘋果提到目前正與產業團體合作，希望更多車款套用其數位車鑰功能，並在明年某時刻之前利用其 U1(超寬帶晶片) 創建產業標準。蘋果即將推出的 iOS 14 和現行的 iOS 13 都將支援 CarKey 功能。

外媒先前報導，通用汽車和其他車廠多年前就已可讓車主使用智慧手機當作開門鑰匙，但特斯拉 (TSLA-US) Model 3 是頭一款可以用智慧手機發動的車款。