蘋果WWDC首日亮點：新iOS14、自家晶片Apple Silicon、iPhone變身車鑰匙

週一 (22 日) 蘋果 2020 年 WWDC 全球開發者大會正式登場，所有開發者可透過線上虛擬方式免費參加，蘋果除了推出 iPhone，iPad，Mac，Apple TV 和 Apple Watch 等新軟體大禮包之外，並在這歷史性的一天宣布，未來 Mac 將改用自家處理器 Apple Silicon。

蘋果 WWDC 2020 焦點如下：

新一代 iOS 14 系統 5 大亮點

蘋果對 iOS 14 系統重新設計了 iPhone 主畫面視覺。(圖片：蘋果)

蘋果對 iOS 14 系統重新設計了 iPhone 主畫面視覺，並命名為「APP 資源庫」。蘋果新增了「畫中畫」功能，強化 Siri 智慧功能與應答，在 iMessage 新增常用聯絡人置頂功能，果迷可以將不同的 Widget 放置在 iPhone 主畫面上，甚至可以讓手機在不同時間裡顯示不同的 Widget 工具。

掰了英特爾！蘋果推出自家晶片 Apple Silicone

正式發表自主研發的 ARM 架構處理器「Apple Silicone」，取代英特爾晶片作為 Mac 電腦的處理器。

蘋果推出自家晶片 Apple Silicone (圖片：蘋果)

蘋果 CEO 庫克表示，週一是「Mac 歷史性的一天」，該公司將在年底前推出搭載這款自研晶片的新版 Mac，整個過渡期大約為兩年。

推出 Translate App

蘋果推出一款 Translate 的新翻譯 App，可支援包括英語、中文、日文、韓文、西文等 11 種不同國家的語言翻譯，可以實現兩種不同語言之間的即時翻譯，支援離線翻譯功能。

蘋果推出 Translate App (圖片：蘋果)

特別的是，載有 Translate App 的 iPhone 可以在不同語言的 2 人之間，透過麥克風偵測對話，進行雙向翻譯。

iPhone 化身數位車鑰

這是本日最驚豔的消息之一，蘋果推出更新版的 CarPlay 應用程式，未來 iPhone 能與與汽車影音主機配對，果迷即可拿 iPhone 輕觸車內安裝的讀取器，直接解鎖汽車車門，而 2021 年 BMW 5 系列是首批配對車款。

iPhone 將可化身數位車鑰 (圖片：蘋果)

蘋果軟體工程資深副總裁 Craig Federighi 表示：「傳統汽車鑰匙已有逾百年歷史，但他們又大又笨，是該重新想像了」。

iPadOS 14

iOS 14 的新功能 iPadOS 14 一個都不會少之外，iPadOS 14 還改善螢幕空間使用體驗。

iPad OS 更新之後的側邊攔 (Sidebar) 在瀏覽照片方面更便利，使用者可以更快捲取影像並加以編輯。蘋果主要 app 包括 Apple Music、檔案、日曆、備忘錄也都和 Sidebar 整合。

Apple Pencil 增添 Scribble 手寫筆記等重大新功能，讓手寫與傳統輸入方式一樣方便

watchOS 7 新增四大功能

watchOS 7 可為 Apple Watch 用戶帶來全新的客製化錶面設計，還新增自動洗手偵測功能、睡眠追蹤紀錄與助眠功能。

改朝換代的 macOS Big Sur

新一代 macOS 作業系統不再繼續沿用先前的版本序號，正是命名為「macOS Big Sur」，Mac 用戶可使用全新的 UI 介面設計，桌面可裝下諸如時鐘、行事曆等更多插件。

macOS Big Sur 提供全新的 UI 介面設計。 (圖片：蘋果)

蘋果還提供極具巧思的新款 Safari，提供翻譯和分頁預覽功能，並在未來出現更多的三方設計的擴充功能。

AirPods 跨裝置播放

蘋果更新了 AirPods 軟體功能，使用者可以自動跨裝置播放，而不再需要進行手動切換不同的裝置配對，AirPods 還新增空間音效功能，透過球形音訊提升環繞音響的視聽效果。

蘋果智慧家庭平台 Apple HomeKit 和 Apple TV

新 tvOS 14 有許多更新，可搭配 HomeKit 顯示監視器影像，透過畫中畫的方式監看其他地方的鏡頭，可控制諸如智慧型燈泡、智能鎖等家居設備，並可自動控制房屋內照明的色溫度。