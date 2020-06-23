〈蘋果WWDC〉蘋果發表iOS14系統！5大亮點一次看懂

台北時間週二 (23 日) 凌晨 1 時蘋果 (AAPL-US) 召開全球開發者大會 (WWDC)，蘋果宣布推出搭載於手機的 iOS 14 系統、搭載於平板的 iPadOS 系統，以及電腦版的 macOS、智慧型手錶的 watchOS 和 tvOS，而以下就為投資人整理最受市場矚目的 iOS 14 系統更新之 5 大亮點。

iOS 14「APP 資源庫」整合系統亮相

蘋果系統更新上，一貫最引市場注目的即為 iOS 14 系統，本次蘋果針對 iOS 14 系統重新設計了 iPhone 主畫面視覺，並命名為「APP 資源庫」，「APP 資源庫」可以自動為使用者分類整理手機內的 APP 程式，例如常用的 APP 就將自動分類至一區、運動類分類至一區、娛樂類分類至一區、健康監控分類至一區等。

圖片：WWDC

iOS 14 新增「畫中畫」功能

蘋果也在本次的 iOS 14 系統上新增了「畫中畫」功能，使用者可以在觀看影片時，同時使用其他 APP，而影片就將以小視窗的方式繼續播放。

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iOS 14 令 Widget 工具更活用

而針對 iPhone 小工具 Widget，在 iOS 14 系統上用戶可以將不同的 Widget 放置在 iPhone 主畫面上，甚至可以讓手機在不同時間裡顯示不同的 Widget 工具，譬如說早上時間顯示天氣預報的 Widget，而同樣的 Widget 工具位置下午時間即改為顯示日曆。

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Siri 在 iOS 14 上變得更加聰明

蘋果在本次的 iOS 14 系統更新上，強化了 Siri 智慧功能與應答，例如詢問 Siri 油電車的原理是什麼？Siri 都將可以回答你。

另外，Siri 也能夠支援錄音功能，並提供更順暢的語音輸入體驗、且大幅優化翻譯出來的語句，同時在即時翻譯上，也增加了更多支援的語言，而蘋果也針對翻譯功能推出了一款翻譯 APP。

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iMessage 有了置頂功能

本次更新裡，蘋果為 iMessage 新增了常用聯絡人的置頂功能，使用者可以將習慣聯絡的 iMessage 聯絡人置頂，以便使用 iMessage 時快速找到常聯絡的聯絡人。

另外，iMessage 也增添了像 Line 一樣的訊息回收功能，以及「@朋友」的聊天 Tag 功能，大大優化 iMessage 的使用體驗，使 iMessage 更像是平易近人的聊天軟體。