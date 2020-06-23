〈美股盤後〉全球新冠確診破900萬 蘋果領那指刷歷史新高

全球新冠確診數突破 900 萬，美國多州新增確診與住院率增加，華爾街持續押注成長潛力強的科技股，週一 (22 日) 美股四大指數集體揚升，蘋果、Adobe、亞馬遜和 Square 均創歷史新高，推助那指再度漲破萬點，刷下收盤歷史新高，寫下連續七個交易日收紅紀錄。

波士頓 Fed 分行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 週一預測，美國經濟下半年將處境艱難，但中小企業貸款計畫 (Main Street Lending Program) 將為美國提供保險。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 900 萬例，死亡數突破 46.9 萬例，美國迄今累計確診數超過 228 萬，死亡人數至少 12 萬。

世界衛生組織 (WHO) 表示，上週日新增確診單日增幅最大，拉丁美洲疫情令人擔憂，尤其是巴西。

週一 (22 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 153.50 點，或 0.59%，收 26,024.96 點。

標普 500 指數上漲 20.12 點，或 0.65%，收 3,117.86 點。

那斯達克指數上漲 110.35 點，或 1.11%，收 10,056.48 點。

費城半導體指數上漲 16.57 點，或 0.84%，收 1,983.36 點。

標普 11 大板塊中有 7 大板塊揚升，資訊科技、公用事業、非必需消費品領漲，金融、醫療保健、必需消費品領跌。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎氣勢如虹。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.45%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.62%；臉書 (FB-US) 上漲 0.18%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.83%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.78%。

道瓊 30 檔成分股漲跌互見。Nike (NKE-US) 上漲 3.89%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 2.02%；沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 1.53%；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 0.96%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.06%；波音 (BA-US) 上漲 0.80%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.04%。

費半成份股多收高。AMD (AMD-US) 上漲 0.98%；美光 (MU-US) 上漲 0.63%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.79%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.36%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.87%。

台股 ADR 同步收漲。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.18%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.25%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.47%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.11%。

焦點個股消息

蘋果 (AAPL-US) 週一召開一年一度 WWDC 開發者大會，為 iPhone，iPad，Mac，Apple TV 和 Apple Watch 推出新軟體，並宣布 Mac 系列電腦將採用自家處理器 Apple Silicon。

蘋果發表自行研發的 ARM 架構處理器 Apple Silicon。 (圖片：翻攝 Apple)

投行 Cowen 週一上調蘋果目標價至 400 美元，因為預期 5G iPhone 出貨量將提高，推助蘋果週一股價上漲 2.62% 至每股 358.87 美元，刷下歷史新高，市值來到 1.56 兆美元。

吉利德科學 (GILD-US) 週一宣布，該公司開始對吸入型新冠藥物瑞德西韋進行人體臨床試驗，其股價下跌 2.32%。

微軟週一宣布收購收購以色列工業網路安全初創公司 CyberX，計畫將與 Azure Sentinel 等服務整合，取得額外的企業監控技術，以解決企業硬體安全漏洞，其股價上漲 2.78% 至每股 200.57 美元。

人工智慧 (AI) 和區塊鏈金融技術公司 Ideanomics (IDEX-US) 宣布，其子公司 Mobile Energy Global (MEG) 收到中國下訂價值 320 萬美元的 200 輛電動汽車訂單，其股價大漲 48.20% 至每股 3.29 美元。

華爾街分析

TD Ameritrade 首席市場策略師 JJ Kinahan 稱：「市場現在絕對是一場拔河比賽。所有人都試圖搞清楚，當恢復正常時，誰將是贏家，誰將是輸家？在我看來，這表明每個人都試圖尋找出路。」

Aberdeen Standard Investments 資金經理 James Athey 表示：「即使第二波疫情來襲，我們也不會看到如此嚴厲的封鎖。政治已經發生了變化，無論對錯，市場認為，風險較高的資產不會下跌太多，因為聯準會 (Fed) 不會讓股市下跌。」