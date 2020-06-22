嘉泥飯店7月重啟 業內外持穩虧損續收斂

嘉泥 (1103-TW) 今 (22) 日召開股東會，董事長張剛綸認為，隨著疫情放緩，預計 7 月日本沖繩自有品牌的 Hotel Collective、本業虧損可望收斂，下半年業外轉投資的義大利 AROMA 也將逐步恢復營運，還有認列台泥 (1101-TW) 股利、處分上海嘉環收益，營運虧損壓力將逐步減低。

張剛綸表示，雖然疫情爆發衝擊旅宿市場，所幸 Hotel Collective 還在試營運，損失比想像中少，且近期疫情放緩後，餐飲市場明顯反彈，近期 Hotel Collective 餐飲服務也率先回溫。

張剛綸進一步指出，Hotel Collective 住房還是得觀望後續疫情，但現階段來看，最快 7 月就會逐步重啟住房服務，首先鎖定日本國內旅遊商機，後續視情況逐步開放更多房間數，義大利的 AROMA 也預計 7 月初可望重啟。

至於月子中心方面，嘉泥除了在國內有 2 家據點外，也進軍中國市場，張剛綸透露，揚洲的點最快明年初營運，還有一個點正在談，但因疫情的關係現在無法去看、設計也不能談，需待一切穩定後才能再進行。

而在國內水泥經銷、不動產租賃方面的業務，則相對穩定，加上第三季認列轉投資台泥 (1101-TW) 股利約 7 億元、下半年也將認列上海嘉環處分利益 7000 萬元，大幅挹注業外獲利，公司也看好，在旅宿事業復甦下，本業及整體可望收斂。

嘉泥股東會今日也通過去年財報，以及通過每股配息 1 元，張剛綸強調，現階段手上現金足夠，但還是會採取保守策略，因應未來不確定風險。