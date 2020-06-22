光寶科下半年優於上半年 今年每股純益將超越4元

光寶 (2301-TW) 集團總執行長陳廣中今 (22) 日表示，第 3 季旺季不旺態勢確立，但在工作天數增加、復工等因素帶動下，下半年營運可望優於上半年，全年每股純益將較去年 4 元成長，挑戰 2016 年的 4.05 元高峰。

光寶科總執行長陳廣中說，第 2 季受惠遠距工作需求，加上產品組合佳，客戶拉貨情況不錯，優於預期。

展望下半年，陳廣中認為，旺季需求、工作天數較多等因素帶動，營運可望優於上半年，但最大變數仍在疫情發展，不確定因素仍在，轉單、取消訂單情況無可避免；第 3 季客戶需求已偏觀望，旺季不旺態勢確立。

光寶科第 1 季雖受工作天數減少與肺炎疫情影響，但產能有效調配、加上中國廠區有序復工等因素帶動，稅後純益 15.72 億元，季減 35%，年增 3.6%，每股純益 0.68 元，寫近 2 年同期新高。陳廣中表示，雖然下半年變數多，但今年每股純益有機會較去年成長。

光寶科多年前也開始佈局海外產能，在台灣、中國以外，已有 6 個海外生產基地，包括泰國、巴西、印度、墨西哥等，陳廣中表示，未來會依照與客戶的專案內容，逐漸提高非中國地區產能比重，若不將產能從中國移出，營運將受美中貿易關稅影響。

資本支出方面，陳廣中也說，今年相對保守，明年則確認生意有能見度時，再來評估。

對於美中貿易戰始終未歇，陳廣中認為，疫情打亂美中貿易戰步調，也淡化貿易戰對產業的影響。