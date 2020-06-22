林鄭月娥：未來一年推動ETF納入深港通

週一 (22 日) 香港特首林鄭月娥在「2020 財新夏季峰會」中表示，未來一年香港政府會繼續積極推動交易所 ETF 納入深港通等政策。同時，香港作為粵港澳大灣區內高度開放及國際化的城市，可更能好好地發揮國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐的地位。

談到經濟，林鄭月娥表示新冠肺炎肆虐全球，嚴重干擾各地的生產、消費及投資的活動和各經濟體之間的商務及人員往來，嚴重打擊航運物流和旅遊，使全球經濟陷入深度的衰退。

而香港經濟大幅衰退 8.9%，是有史以來的最大跌幅，3 至 5 月失業率也上升至 5.9%。

(圖片: AFP)

不過林鄭月娥認為，香港擁有自由開放的經濟、優良的法制傳統、公平競爭的環境、簡單的稅制及低稅率、世界級的金融市場及大量的專業人才，特別在金融和專項服務上，香港具備明顯優勢，相信未來香港經濟仍會復甦。

林鄭月娥表示，全球經濟的重心正在向東移，亞洲在未來依然是帶動全球經濟成長的主要動力，其中，東盟地區的發展潛力巨大，東盟的經濟規模已經達到 3 兆美元，是全球第五大的經濟體。

東盟成員國和亞洲其它經濟體互補性強，加上多年來推動的對外政策，與香港經濟合作有很大的擴展空間。東盟目前是香港的第二大商品貿易夥伴，也是第四大服務貿易夥伴，為了加強雙邊合作及開拓商機，香港與東盟在 2017 年簽定自由貿易協定和投資協定，正陸續運作中。

林鄭月娥強調，香港會抓住亞洲區域內的蓬勃發展及一帶一路的機會，不但帶動香港經濟恢復還能更上一層樓。