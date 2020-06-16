IMD世界競爭力排名 台灣居全球第11名 亞太區僅次新加坡、香港

瑞士洛桑管理學院 (IMD) 今 (16) 日公布 2020 年 IMD 世界競爭力年報，台灣在 63 個受評比國家中排名第 11 名，較去年進步 5 名，為 2016 年以來最佳表現，與鄰近國家相比，領先中國、韓國、日本，僅次新加坡、香港。

從四大類指標中，台灣在經濟表現、政府效能、企業效能與基礎建設，分別為第 17 名、第 9 名、第 12 名、第 15 名，其中經濟表現較去年下滑 2 名，國發會表示，主要受失業率排名、城市辦公室租金排名下滑影響所致，其餘三大類排名則皆優於去年。

從 20 項中項評比項目中，台灣有 15 項較去年進步，其中租稅政策、經營管理、科學建設、技術建設分別拿到第 4、6、7、8 名；進一步觀察細項，企業反應能力、行動寬頻普及度，皆位居全球之冠。

國發會表示，台灣今年在 IMD 世界競爭力排名大幅進步，是各界共同努力成果，也彰顯台灣企業在面對國際經貿大環境變遷挑戰下，生產效率與經營管理仍具有高度競爭力，政府效能也獲國際肯定。

觀察鄰近國家排名，新加坡仍位居全球冠軍，香港則從去年第 2 季下滑至第 5 名，中國也退步 6 名下滑至第 20 名，國發會分析，鄰近國家名次下滑，應與反送中抗爭、美中貿易戰有關，美國名次也下滑 7 名至第 10 名，台灣則逆勢成長，超越中國，位居亞太區第三。