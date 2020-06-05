中國資金流入+中企香港掛牌 港幣再觸聯繫匯率上限

據《彭博》報導，近日來港幣匯價呈現走強趨勢，並於美國時間週四 (4 日) 觸及了聯繫匯率制度的上限。

由於港幣觸及聯繫匯率上限，香港金融管理局於週五 (5 日) 出手干預匯率，賣出了 9.77 億港幣 (約 1.26 億美元)，為自 4 月 27 日以來首次出手干預。

港幣匯價走勢圖 (圖：Bloomberg)

在中國政府通過「港版國安法」之後，美國總統川普隨後宣佈將全面取消美國對香港的特殊待遇，導致市場擔憂香港國際金融中心的地位將受到衝擊。對此，中國人行 (PBoC) 於週四 (4 日) 表示，將支持並穩定香港金融中心的地位。

此外，近日來中國資金持續透過滬港通、深港通流入香港股市，「合格投資者」(股票經紀商、保險公司、及交易帳戶餘額達 50 萬人民幣以上的個人戶) 於上週流入港股的金額，平均每日達 7.75 億港幣，且連續 35 週為淨買入部位。

除此之外，中國大型科技公司近來於香港掛牌上市，亦刺激了市場對於港幣的需求。中國第二大網路遊戲公司網易預期 IPO 募資金額將達 27 億美元，根據當地媒體報導，網易 IPO 的超額申購達到 130 倍。

另外，京東 (JD-US) 亦於週五 (5 日) 開始進行申購作業，餐飲業集團百勝中國 (YUMC-US) 亦有意於今年在香港掛牌上市。

香港股市的上揚亦為港幣升值的推手之一，香港恆生指數於本週的漲幅，創下自 2018 年底以來最佳表現。恆生指數於週五 (5 日) 收盤上漲 404.11 點或 1.66%，報 24770.41 點。

香港恆生指數日 k 線圖

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