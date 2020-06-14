凱基銀：下半年行情估先下後上 可酌減美元換匯至三大外幣

2020 年初至今，全球遭受新冠肺炎疫情影響，各國紛紛祭出史上最大規模貨幣及財政寬鬆政策救市，展望下半年，凱基銀行表示，因為目前進入高檔區，預估 6 月中旬至 7 月可能出現一波修正，建議現階段資產配置首重「股債平衡」，股票資產以具備長期趨勢潛力的科技、通訊、工業等產業型基金為首選。此外可酌減美元部位，使用定期定額換匯逐步轉至歐元、英鎊、澳幣與新興市場貨幣等外幣。

凱基銀行表示，目前已進入高檔區，以美股為例，從 3 月低點迅速強彈至 6 月 2 日，已讓標準普爾 500 指數本益比攀升至 22.5 倍，為 2000 年 10 月網路泡沫以來最高。

美國總統大選、美中關係、疫情變化為下半年三大關鍵變因

2020 下半年的投資策略，凱基銀行提醒投資人須留意三大變數，第一是 11 月 3 日即將舉行的美國總統大選，美國最新民調顯示，民主黨的拜登以 53% 支持度領先川普的 43%，從拜登的主要政見觀察，拜登主張對富人及企業加稅，其加稅提議係將企業稅率自 21% 調高至 28%，並對海外盈餘額外徵稅，計畫在 10 年內創造 4 兆美元稅收，然根據美國稅收政策中心 (Tax Policy Center) 預估，拜登的加稅提議有高達 74% 將由美國所得前 1% 家庭買單，市場普遍認為，若拜登當選，將對股市不利。

第二個變數是美中貿易關係再度陷入緊張，由於美國目前新冠確診人數逼近 200 萬人，死亡人數突破 10 萬人大關，導致年初才簽定的貿易協議可能生變，中美關係也越趨緊張，加上近期香港問題導致美中關係持續惡化，根據《彭博》引述消息人士報導，北京政府已要求國營農業公司暫停自美國進口黃豆在內等農產品，觀察兩國緊張關係升溫情況，恐加大金融市場下半年的波動。

第三，則是新冠肺炎是否會因進入秋冬季後，是否出現第二波疫情高峰；目前隨著疫情緩和，歐美國家及部分亞洲國家經濟似有觸底反彈，但巴西和印度疫情則尚未獲得控制，世界衛生組織 (WHO) 警告，全球目前仍處於第一波疫情中，各國太快放寬管制，可能很快就會出現第二波疫情高峰，會比第一波疫情來的又更快、更難控制。

資產配置首重「股債平衡」 中長線秉持槓鈴式投資策略

由於下半年景氣能見度不高，加上前述的一些不確定性因素，凱基銀行表示，全球股市自 3 月低點反彈以來，彈幅已逾四成，預估 6 月中旬至 7 月可能會出現一波修正，惟在 Fed 無限量寬鬆政策 (QE) 及各國央行傾全力降息並增加市場流動性，資金行情的簇擁以及美國總統大選所營造的選舉利多，空手投資人宜靜待股市修正後的買點。

凱基銀行建議，下半年操作策略首重「股債平衡」，面對市場波動可能加大的情況下，秉持「槓鈴式投資策略」，保守型投資人建議股債比為 2:8，股票部分可以投資成長型公司為主的全球型基金；債券則儘量以投資級債為主。

反觀積極型投資人，股債比可拉到 7:3，股票部分選擇具長期趨勢潛力的科技、通訊、工業等產業型基金，也可考慮搭配部份黃金及公用事業類股基金，作為防禦性配置，再平均配置投資級債券、新興市場債基金。Fed 無限量 QE 加上市場預期美國有機會步入負利率，將使美元中長期走貶，新興市場貨幣可望升值，新興市場債亦將受惠。

至於今年下半年外幣該如何配置？凱基銀行表示，疫情發生以來，聯準會快速降息至 0〜0.25% ，並配合財政部進行了無限 QE 、危機時期融通措施、各市場針對性的流動性挹注以及史無前例的市政債、企業債購買，推動聯準會資產負債表飆升 68% 至 6.9 兆美元 (原 4.1 兆)，如此強大的寬鬆力道，將驅使美元中長期走弱，若下半年疫情逐漸受到控制，凱基銀行建議，已持有美元者可思考酌減美元部位，可以考慮用定期定額換匯的方式，逐步轉到歐元、英鎊、澳幣與新興市場貨幣等可能反彈的外幣。

由於台灣民眾良好的防疫觀念，使得台灣受這次疫情的衝擊相對較輕，台股全年獲利下修幅度亦遠小於國際股市，故下半年台股若有較大幅度的回檔，建議投資人應勇於進場承接。