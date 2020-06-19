劍指台積電? 三星電子推SAFE-CDP雲端設計平台

南韓三星電子為支援中小型半導體設計業者設計系統半導體，將提供雲端平台，目的是藉此增加與三星友好的無晶圓企業及 IC 設計公司。外界解讀，三星電子是為了奪下全球晶圓代工的龍頭寶座，而出手擴張自家生態體系。

根據《韓國經濟新聞》報導，三星電子與平台公司 Rescale 18 日公開統合性的雲端設計平台「SAFE-CDP」，透過此平台，無晶圓企業將可隨時隨地的進行 IC 設計。

系統半導體的製程走向細微化，IC 設計也變得更加困難。設計作業進入後期階段，也需要進行更多的複雜計算。為了讓此類作業順利進行，也必須借助雲端服務所提供的資料儲存空間及軟體伺服器。這也是因為在驗證 IC 性能時，除了資料量龐大，還消耗電腦運算資源。

劍指台積電? 三星電子推 SAFE-CDP 雲端設計平台 (圖片：AFP)

三星電子的相關人員表示，「考量到眾多無晶圓企業為了雲端費用煩惱，因此開發了這個平台」，「也期待 SAFE-CDP 可降低無晶圓業界的跨入門檻。」

無晶圓業界也對 SAFE-CDP 作出了正向評價，在正式運用前的測試當中取得成果。Gaon Chips 公司在車用半導體的設計過程活用三星平台，與過去的舊平台相比，設計的所需時間減少了 30%。

自從三星電子在去年 4 月發表了「系統半導體生態體系強化對策」後，就積極支援無晶圓企業及 IC 設計公司。三星電子晶圓代工業務的鄭殷昇社長強調「為了讓無晶圓企業能在各式各樣的領域大展身手，從研發到生產的所有過程都會提供支援。」

除此之外，三星電子為了支援無晶圓企業，也進行 MPW(Multi Project Wafer) 專案，在每年有 3、4 個案子執行。在去年下半期，就向南韓的無晶圓企業及 IC 設計公司，實施了電路配置、設計方法論，及驗證等的教育課程。

三星電子在全球晶圓代工市場排行第二，今年 Q2 市占 18.8%(集邦調查)，與市占第一的台積電 (51.5%) 有很大差距。而兩者在微細化等方面的技術差距不大。

業界有多數意見認為，三星的問題出在與晶圓代工前後工程相關的一連串服務提供。特別是類似領域的企業間聯繫，還有在無晶圓企業的合作上，介紹優良 IC 設計公司的網路連結部分不夠充分。

南韓半導體業界人士認為，三星電子如果想縮小與台積電的差距，就必須將更多的無晶圓企業及 IC 設計公司，拉進三星的生態體系。

在 AP(Application Processor) 晶片設計拿下 95% 市占的安謀 (ARM)，就是一個很好例子。該公司去年，被南韓中小新創企業部 (Ministry of SMEs and Startups) 選為自發性共生合作企業。在今後的 3 年時間，會向南韓的 10 家新創企業提供支援，可使用安謀所提供的「Flexible Access」。若活用該項授權方式，將可自由使用安謀的 75% 智慧財產權。