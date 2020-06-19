任天堂股價創12年來高點 分析師警告上漲空間有限

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情促使日本電玩大廠任天堂 (7974-JP) 的業績大幅成長，並帶動股價攀漲至近 12 年來的高點，但 Asymmetric Advisors 策略師 Amir Anvarzadeh 卻警告，任天堂股價持續上漲的空間有限。

於週四 (18 日) 日股收盤時，任天堂股價上漲 2.81%，報每股 50,110 日圓，且在盤中時一度上漲至每股 50,180 日圓。根據 Refinitiv 數據顯示，這是自 2008 年 8 月以來，任天堂股價首次於收盤時突破 50,000 日圓大關。

任天堂股價日 k 線圖

Anvarzadeh 認為，有兩個理由促使任天堂股價於週四攀漲：寶可夢新遊戲的發表、以及對於封鎖措施再度執行的預期。



近日來，包括美國及中國等地的新冠疫情，呈現再度升溫的跡象。美國有六個州的新增病例數，於週二 (16 日) 創下單日新高。且德州各醫院的新冠疫情患者住院人數亦創下新高，單日上升約 11%。

因此，隨著第二波疫情爆發的風險增加，市場預期各國政府可能再次加強防疫封鎖措施，促使遊戲機及遊戲軟體的需求上升，並帶動任天堂業績成長。

但 Anvarzadeh 表示，建議投資人賣出任天堂股票，雖然在第一波新冠疫情爆發時，居家隔離措施帶動了任天堂的銷售增長，但就算第二波疫情爆發，各國政府重新實施封鎖的可能性並不高。

此外，任天堂於 5 月初時曾預期，若新冠疫情擴大或惡化，將可能對產品供應鏈造成衝擊，並導致研發時程的推延。

Anvarzadeh 警告，隨著封鎖措施的解除，消費者對於遊戲機的需求終究會趨緩，屆時將無可避免地會對任天堂的營收造成衝擊。