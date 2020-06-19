日本5月核心CPI報年減0.2% 連2個月下滑、遜於市場預期

日本 5 月份的核心 CPI(不含生鮮) 報 101.6，較去年同期下滑 0.2%。日本核心 CPI 連續 2 個月出現下滑，也遜於《路透社》所整理出年減 0.1% 的預測值。

日本 2020 年 5 月份 CPI (圖片來源：日本總務省)

原油價格在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下走低，造成日本汽油、煤油價格的下滑幅度擴大，電費等能源相關價格亦出現明顯下滑，壓低當月 CPI 表現。

日本總務省對 5 月份 CPI 表現提出看法，認為「能源價格的下滑，在 6 月之後也會維持一段時間。」

由於肺炎疫情的關係，日本民眾為了防疫減少外出。這使得住宿費用滑落，家庭耐久財的價格也出現下滑。

日本從今年 4 月開始，推動免費的高等教育。還有受到去年 10 月起實施的免費幼兒教育影響，幼稚園、托兒所，還有大學學費也都出現下滑。

供需吃緊的口罩，價格雖然在 4 月時上揚了 5.4%，但是供應情形在進入 5 月後逐漸出現改善，當月口罩價格的上揚幅度也下降到 2.4%。

除了生鮮之外的核心 CPI 所有查價項目當中，有 401 個項目出現上升，109 個項目出現下滑，另由 13 個項目持平。

全指數報 101.8，年增 0.1%。不含生鮮及能源的超核 CPI 報 102.0，年增 0.4%。