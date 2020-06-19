福特Mustang迎戰Model Y 將推出「可放手」自動駕駛輔助功能

美國福特汽車 (F-US)18 日宣布，搭載「可放手」自動駕駛輔助功能的「Mustang」跑車等車款，將於 2021 年秋天的時候問市。在落後特斯拉 (TSLA-US) 及通用汽車 (GM-US) 多年後，終於跟上對手腳步。

根據《路透社》報導，福特的駕駛輔助功能，名為「Active Drive Assist」。預定在今年上市的「Mustang Mach-E」跨界休旅電動車及其他多個車款，將會在明年的時候開始搭載該項功能。

而一般認為，福特的 Mustang Mach-E 跨界休旅電動車，也將在市場上與特斯拉的「Model Y」進行激烈競爭。

特斯拉 Model Y (圖片：AFP)

根據福特說法，具備自動駕駛輔助功能的 Mustang Mach-E，美國在今年秋天就會開始接受預約。不過，預估要等到 2021 年的秋天，才會在車上搭載 Active Drive Assist 功能。

特斯拉早在 2015 年的時候，就開始銷售搭載名為「Autopilot」自動駕駛輔助功能的半自動駕駛車款。通用汽車也在過了 2 年後，推出搭載名為「Super Cruise」自動駕駛輔助功能的，半自動駕駛車款「Cadillac CT6」。

特斯拉的 Autopilot 功能，在這幾年來不斷精進。目前在市場銷售的全部 4 個車款，也都搭載了該項駕駛輔助功能。

通用汽車打算在今年秋天的時候，要在 Cadillac 品牌的其他車款上，開始搭載 Super Cruise 功能。該公司也計畫在未來 3 年，旗下其他汽車品牌，也都將採用經過改良的版本。

福特表示，待 Active Drive Assist 功能在明年準備就緒後，就可透過 OTA 空中下載技術來進行軟體更新。而特斯拉則是在 2012 年的時候，就已開始提供 OTA 軟體更新服務。