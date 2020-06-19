華為與南韓AI協會簽署MOU 持續擴大布局

中國華為位在南韓的業務單位，於週五 (19 日) 的時候宣布，該公司已與合作夥伴簽下 MOU。未來會在南韓的 AI 人工智慧產業提供支援，也擴張在當地的業務規模。

根據《韓聯社》週五 (19 日) 報導，與華為簽署 MOU 的單位，是南韓人工智慧協會 (Korean Artificial Intelligence Association)。該協會代表南韓約 3 百家人工智慧領域的新創企業，華為將給這些企業們提供協助，在海外擴展商機。華為也會站在協助立場，幫忙該協會舉辦活動及教育課程。

華為也提到，該公司將在南韓人工智慧運算相關的基礎建設，以及解決方案提供支援。以在南韓建立一個健全的人工智慧生態系統。

華為在目前因為資安上的理由，正遭受來自美國方面的制裁。該公司也藉由增加產品購買及投資，來擴展南韓當地的業務。

在去年的時候，華為於南韓首爾開設了 5G 實驗室。可讓當地企業及其他的生意夥伴，測試他們的 5G 科技及設備。

根據《路透社》去年 5 月報導，華為計畫投資約 500 萬美元，在首爾中區成立 5G 實驗室。但是並未透露地點等細節，也沒有邀請媒體。這也是因為美國的華為禁令影響，讓該公司選擇保持低調。