隱藏價值高！Needham：亞馬遜媒體業務價值5000億美元

Needham 分析師 Laura Martin 表示，亞馬遜 (AMZN-US) 的媒體資產價值約 5000 億美元，包括 Prime Video、Prime Music 和 Twitch，幾乎與亞馬遜龐大的雲端運算業務一樣有價值。

Martin 週二給予亞馬遜「買進」評級，稱該公司有數種媒體產品具有「隱藏的資產價值」，例如串流遊戲服務 Twitch 讓亞馬遜可以接觸到年輕一代的消費族群，而 Amazon Music 可強化亞馬遜的居家地位，Martin 還提到，20% 的 Prime 會員稱他們是為了媒體服務而付費訂閱 Prime。

「亞馬遜的媒體策略支撐我們的觀點，即該公司運用『土地擴張策略』，藉著電商業務進入消費者家中，接著在這些直接面向消費者的服務上附加增值服務。」「媒體資產也改善了亞馬遜的數據飛輪，因為他們改善了居家更多展示的消費者數據，從而改善下一個附加產品。」

Martin 目前設定亞馬遜目標價為 3200 美元，但她認為長期下來亞馬遜股票價值 4500 美元至 5000 美元區間。亞馬遜週二收高 1.7% 至 2615.27 美元，今年迄今上漲了 42%，使其市值達 1.3 兆美元。

與零售商相比，影視、音樂和遊戲等數位媒體公司的利潤較高，其本益比也更高。例如 AWS，亞馬遜能夠在這些新興業務中的組合更多，就有更多投資人願意為亞馬遜賺得的每一美元收入付出更多。

「媒體資產的本益比通常高於零售商的本益比，所以他們上修亞馬遜的平均本益比。」

根據 2020 年的營收，亞馬遜的媒體資產價值 5000 億美元的話，Prime 訂閱價值 1870 億美元、Twitch 價值 150 億美元、音樂業務價值 38 億美元，廣告價值 1270 億美元，其餘則是「隱藏價值」。