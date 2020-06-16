〈美股早盤〉美5月零售銷售創史上最大月增率帶動 道瓊早盤大漲逾800點

週一 (15 日) 美國 5 月份的零售銷售月增率大幅增長 17.7%，遠優於市場預估值，並創下史上最大單月漲幅，再加上聯準會 (Fed) 及白宮的加碼刺激替股市打了一劑強心針，促使週二 (16 日) 美股延續週一 (15 日) 漲勢，四大指數於早盤皆上漲，道瓊指數上漲超過 800 點。

為了刺激經濟並穩定市場，聯準會 (Fed) 此前於週一 (15 日) 宣布，將於週二 (16 日) 開始透過次級市場公司信貸工具 (SMCCF) 購買個別企業的公司債；另外，據《彭博社》引述知情人士透露，美國政府為了推動經濟復甦，正在準備一項近 1 兆美元的基礎設施提案。

美中關係進展

週一 (15 日) 美商務部發布公告，修改美企與華為展開業務的規定，允許美企和華為可合作制定 5G 網路標準。

本次行動旨在確保華為在被列入實體名單後，不會妨礙美企參與重要的標準開發活動，儘管華為廣泛參與標準開發組織。換言之，美國企業無需獲得商務部許可證，就能在標準制定機構中與華為分享制定 5G 標準的訊息。

美國經濟刺激

聯準會 (Fed) 週一 (15 日) 宣布，在購買公司債 ETF 的基礎上，將於週二 (16 日) 開始透過次級市場公司信貸工具 (SMCCF) 購買個別公司債，向有資金需求的美國企業提供貸款。另外，聯準會於週一亦宣布，已開放「主街貸款工具」(Main Street Lending Program, MSL)，給予有資金需求的企業申請。

此外，知情人士表示， 川普政府正在準備一項近 1 兆美元的基礎設施提案，以推動美國經濟復甦。預計大部分的資金將用於道路和橋樑等傳統基礎設施建設，但也將為 5G 無線基礎設施和農村寬頻預留資金。

截至台北時間週二 (16 日)22 時許：

道瓊指數上漲 815.04 點或 3.16%，暫報 26578.20 點

那斯達克上漲 209.67 點或 2.16%，暫報 9935.69 點

標普 500 上漲 81.32 點或 2.65%，暫報 3147.91 點

費半上漲 59.64 點或 3.09%，暫報 1988.05 點

台積電 ADR 上漲 1.52% 至每股 56.88 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.774%

紐約輕原油上漲 3.29% 至每桶 38.34 美元

布蘭特原油上漲 3.05% 至每桶 40.93 美元

黃金上漲 0.03% 至每盎司 1727.65 美元

美元指數上漲 0.16% 至 96.802 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

蘋果早盤上漲 2.29%，達 350.91 美元。

根據經濟諮詢公司 Analysis Group 研究顯示，蘋果的應用程式商店 App Store 在 2019 年的年度銷售額超過 5000 億美元，達到 5190 億美元。其中，有 4130 億美元來自於實質產品與服務，佔比最大，另外有 610 億美元來自於數位產品與服務，以及 410 億美元的廣告開支。

蘋果表示，遊戲是 2019 年 App Store 中下載次數最多的應用程式類型。應用程式內廣告銷售額中就有 44% 來自遊戲。App Store 如今擁有近 200 萬個應用程式，並且每週約五億人的瀏覽人次。

波音早盤上漲 8.40%，達 207.05 美元。

波音於近日曾表示，計畫在 6 月底前為 737 Max 客機重新進行認證飛行測試，並在獲得美國聯邦航空總署 (FAA) 的批准後復飛。歐洲航空安全局 (EASA) 的發言人 Janet Northcote 表示，計畫在 FAA 完成 737 MAX 檢查後，才會開始進行檢查程序。

EASA 表示，目前尚未完成針對 MAX 系統更新的檢查，而受到美國旅遊禁令的影響，使得該機構的檢查人員無法入境美國，並導致 737 MAX 的檢查進度被迫延後，預期將進而延後歐洲的復飛時程。

特斯拉早盤上漲 1.77%，達 1008.00 美元。

特斯拉與全球商品及礦業交易商嘉能可 (Glencore) 達成鈷供應協議，未來將向嘉能可購買電動車的關鍵電池金屬「鈷」，以避免在擴大中國及歐洲市場時，面臨原材料短缺的問題。

根據該協議，特斯拉每年將至少向嘉能可購買 6 千噸的鈷，主要供應上海的「超級工廠」及德國工廠，用於電動車電池的生產。特斯拉預期，上海工廠每週的電動車產量將達 1 千至 3 千輛，在產能全滿的情況下，預估一年需要 1200 噸的鈷。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月零售銷售月增率報 17.7%，預估 7.4%，前值 -16.4%

美國 5 月核心零售銷售月增率報 12.4%，預估 5.4%，前值 -17.2%

美國 5 月工業產出月增率報 1.4%，預估 3.0%，前值 -11.2%

美國 5 月製造業產出月增率報 3.8%，預估 5.3%，前值 -13.7%

美國零售銷售月增率 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

BMO Capital Markets 外匯部門主管 Stephen Gallo 表示，聯準會擴張資產負債表的規模及速度，將有助於控制全球股市的下行風險。

Evercore ISI 策略師 Dennis DeBusschere 表示，聯準會宣布透過次級市場公司信貸工具 (SMCCF) 購買個別公司債，顯示未來資產購買的種類可能更加多樣化。

ING 策略師表示，聯準會擴大公司債購買的消息、再加上美國 1 兆美元的基礎建設計畫，預期將提振風險性資產的價格走勢，並對美元匯價造成壓力。投資人普遍開始認為，Fed 會在需要的時候加碼經濟刺激的火力。