鮑爾國會聽證：美經濟復甦不確定性高、將視市場反應調整購債規模

週二 (16 日) 聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 赴國會作半年度的貨幣政策聽證，鮑爾警告，美國經濟的復甦將充滿不確定性，且小型企業、低收入戶、及少數族群，將面臨相當大的風險，此外，針對資產購買計劃，鮑爾則表示將視市場狀況調整購債政策，而不會一昧的增加購債規模。

美國經濟復甦不確定性高

在聽證會中，鮑爾向參議院銀行委員會表示，雖然部份數據顯示經濟正逐漸改善，但美國的經濟要從疫情的衝擊中完全恢復，仍需要一段較長的時間。

鮑爾指出，國內生產總值及就業人口，仍遠低於疫情爆發前的水準，此外，由於新冠疫情的發展仍具不確定性，因此，將難以預測經濟復甦的速度及力道。鮑爾認為，在民眾對於疫情的完全受控產生信心之前，經濟完全復甦的可能性非常低。

鮑爾於聽證會中的發言，大致呼應了他於上週三 (10 日) 利率會議中的聲明。鮑爾在利率會議中警告，疫情於短期內將嚴重影響經濟活動、就業及通膨。

受到疫情的影響，美國經濟於 2 月份開始進入衰退，並在 3 月及 4 月份引發了前所未有的失業潮。5 月份時，隨著疫情趨緩及經濟重啟，美國的就業人口及零售銷售皆呈現大幅增長的態勢。

小型企業、低收入戶高風險

為了提振經濟並穩定市場，聯準會及國會已採取了前所未有的大規模刺激政策，以協助企業及家庭渡過危機。儘管如此，鮑爾仍於聽證會中警告，疫情將對小型企業造成相當大的風險。

他表示，若經濟復甦的速度過慢，將導致中小企業面臨倒閉的風險，而中小企業對於整體經濟及就業市場的成長，又扮演著相當重要的角色。

為了疏緩小型企業的壓力，聯準會於週一 (15 日) 宣布，已開放「主街貸款工具」(Main Street Lending Program, MSL)，給予有資金需求的企業申請。

除了小型企業之外，鮑爾亦警告疫情對於低收入戶及少數族群所造成的風險，他表示，美國企業為了紓緩財務壓力而大舉裁員，其中，非裔美國人、西班牙裔、以及女性員工被裁員的風險，又比其他族群來得更高。

為了減輕這類勞動人口的壓力，鮑爾呼籲更多的刺激政策，由於聯準會無法針對民眾直接發放現金，因此需要國會的出手協助。

將視市場反應調整購債規模

聯準會於週一亦宣布，在購買公司債 ETF 的基礎上，將於週二 (16 日) 開始透過次級市場公司信貸工具 (SMCCF) 購買個別企業的公司債。

聯準會的加碼刺激政策帶動美股了上漲，但鮑爾在聽證會中表示，未來將會視市場的反應，調整公司債的購買節奏，而不會一昧的增加購債規模。

鮑爾表示，若市場持續好轉，則將會放緩或停止購買公司債，反之，則將增加債券的購買規模。