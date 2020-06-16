禁令解封？美商務部批准美企華為合作制定5G標準

週一 (15 日) 美商務部發布公告，修改美企與中國科技巨頭華為展開業務的規定，允許美企和華為可合作制定 5G 網路標準。

美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 週一公布一項新規定，確保美國電信企業可更全面地為電信產業標準開發活動作出貢獻。

羅斯於最新聲明中提到：「美國在標準制定方面的參與和領導影響 5G、自動駕駛汽車、人工智慧 (AI) 和其他尖端技術的未來。」

聲明中強調：「美國不會放棄全球創新的領導地位… 致力於通過鼓勵美國工業充分參與並倡導美國技術成為國際標準，來保護美國國家安全和外交政策利益。」

本次行動旨在確保華為在 2019 年 5 月列入實體名單不會妨礙美企參與重要的標準開發活動，儘管華為廣泛參與標準開發組織。換言之，美國企業無需獲得商務部許可證，就能在標準制定機構中與華為分享制定 5G 標準的訊息。

此消息是否意味著美國正進入華為解禁的一環？外媒引述產業人士和政府官員回應，新規則不應被視為美國政府降低對華為的防範。

華為列入實體清單使美國在 5G 網路標準制定處於劣勢，部分美企停止與華為合作開發標準，更不清楚能向華為分享哪些技術資訊？這項新規定是為了回應美國公司和立法者的擔憂。