〈房市〉供給量仍大 下半年房市走勢可期待但不容過度樂觀

全台六都 5 月「建物買賣移轉棟數」六都交易量合計為 1 萬 7210 戶，年減 21.7%，為連續兩個月較去年同期下滑；今年前 5 月交易量 8 萬 8817 棟，也年減 3.2%，就整體房市而言，永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，上半年房市交易量在 14.2-14.6 萬棟之間，較去年同期約在 - 1% 至 + 2% 之間。

葉凌棋推估，2020 下半年變數仍多的狀況下，房市交易量表現可期待，但也不容過度樂觀，以目前交易量推估，2020 年全年房市交易量在 29-31 萬棟之間，較 2019 年相比在正負 3% 之間。

葉凌棋指出，全台餘屋待去化數量仍處高原期，加上新供給不斷湧出，是影響全台房市的重要因素。

在 2020 年全球經濟在新冠肺炎黑天鵝的影響下，經濟擴張面臨下行風險，各國紛紛降息甚至再次祭出擴大購債規模來救市，而各大經濟預測機構也紛紛下調今年全球經濟成長率，經濟表現恐衰退。

葉凌棋並指出，全台 3-4 月是疫情影響最嚴重的月份，民眾盡量減少出門與降低消費，恐慌情緒發酵，讓房市短暫受到衝擊，但國內疫情控制得宜，加上市場自住、置產等剛性需求仍在，在 5 月之後多日「零確診」助攻下，民眾購屋信心回溫。葉凌棋補充，以目前交易量推估，上半年房市交易量在 14.2-14.6 萬棟之間，與 2019 年同期相較，約在 - 1% 至 + 2% 之間。

葉凌棋指出，新冠疫情要能完全控制住可能需要疫苗問世才有可能，目前第一波疫情趨緩，在各國陸續解封後，公衛專家也陸續警告恐有二次感染疑慮，加上中美角力不斷升級，全球局勢詭譎難測，台灣經濟規模小，勢必也會受到衝擊，因此，疫情與中美角力是兩大變數。以目前交易量推估，2020 年全年房市交易量在 29-31 萬棟之間，較 2019 年相比在正負 3% 之間。

葉凌棋說，2019 年第二季全台新建餘屋仍有 7.81 萬戶，雖較 2018 年第二季的 8.01 萬戶低，餘屋去化壓力略減，但仍處於高檔；而今年前 4 月全台使照發出量 2.79 萬戶，是十二年來第四高，較 2019 年減少 5%，雖有緩解，但仍處於高檔；若以建照來觀察全台前 4 月建照發出量高達 4.73 萬戶，創 15 年來新高，較 2019 年成長 5%，若以 2-3 年施工期來推算，2022-2023 年新增供給恐大幅增加，顯示房市目前與未來新增供給量大，超額供給隱憂未解。

葉凌棋補充，以全台大都會區來看，新北、桃園、新竹、高雄仍有大量餘屋待去化；台南與高雄面臨大量交屋潮，新增供給多；而桃園、新竹則是建照量大增，顯示未來 2-3 年新增供給將爆量，整體而言，桃園、新竹、台南與高雄房市新增供給量大，需特別留意，預期房價難有大漲空間。