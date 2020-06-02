〈房產〉桃園市人口移入推升房市交易成長 店面交易熱滾滾

全台六都今年前 5 月買賣移轉棟數僅台北市及桃園市出現成長，六都以桃園年增率 13.4% 居冠，根據實價資訊顯示，2020 年第一季六都店面交易件數統計共 424 件，最賣座行政區包括「桃園市桃園區」 21 件奪下最賣座冠軍、「桃園市楊梅區」15 件則排名第二。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，疫情讓店面交易走「總價」導向，2020 年第一季桃園市桃園區店面平均總價 2039 萬元，由於總價 2000 萬元店面誘人，且桃園店面多屬中低總價、價格實惠，店面空置率相對低，且投資門檻入手相對六都容易，因此讓店面買家出手。

目前，台灣一年期定存利率僅剩 0.81%，500 萬元以上大額存款利率更降到 0.13%，長期低利、貨幣貶值環境中，收益穩定的店面，兼具收益、抗貶值的置產價值，加上北北桃生活圈正夯，桃園占地利優勢，交通具便捷性，且人口成長率是六都佼佼者，多項利多讓買家積極搶入桃園區店面的行列。

2020 年第一季的店面交易件數中，桃園市楊梅區與新北市林口區擠進最賣座行政區第二、三名，顯見市場資金不僅停留在會主要熱門商圈，更將投資觸角延伸到衛星行政區中的在地店面，多半屬於社區生活型以及自住透店型兩種。

江怡慧進一步指出，店面型態有熱門商圈型、社區生活型、趨勢增值型等等，消費主客群不同，現階段因為疫情關係社交受限，有許多熱門商圈因為觀光人潮減少進而受到影響，屋主也不願降價求售，造成有行無市，相反地屬非高總價型的店面，位成熟穩定社區的生活商圈，以在地消費人口為主的店面，客源與收租相對穩定成為搶手貨。

房仲業者也指出，現階段店面市場表現多以「中低總價」交易為主，而一直是高價位的北市店面也不例外，同樣全台第三名的「台北市中山區」店面，平均總價約 2638 萬元，像林森商圈就不乏小坪數店面，根據最新實登資料顯示，北市店面熱區前三名多以巷弄間的住宅一樓店面更是夯，都是低總熱門物件地盤，印證這類產品搶手度。