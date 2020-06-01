〈房產〉全台六都房屋買賣移轉棟數連二月衰退 前5月交易量年減3.2%

全台六都會區今 (1) 日分別公布 5 月「建物買賣移轉棟數」，其中交易量最大為新北市的 4179 戶，六都交易量合計為 1 萬 7210 戶，年減 21.7%，為連續兩個月較去年同期下滑；今年前 5 月交易量 8 萬 8817 棟，年減 3.2%。

今年 5 月交易量最多的新北市是 4179 棟，月減 9% 、年減 25.3%，交易移轉棟數以板橋區、三重區、土城區、三峽區減少較多，主要受中古屋市場景氣影響與新成屋移轉棟數減少所致。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑說， 5 月買賣移轉棟數雖呈現負成長，相較 4 月比 3 月減幅 11.2% 收斂許多，顯示 4 月國內疫情逐漸受到控制，恐慌情緒未持續上升，但消費者對疫情的擔憂未完全解除，買方仍觀望保守，讓疫情對房市的衝擊在 4、5 月的買賣移轉棟數上顯現。

與 2019 年同期相比，今年六都交易量都呈現衰退現象，交易量減少 21.7%，其中台北市年減 22.8%，新北市年減 25.3%，桃園市年減 13.2%，台中市年減 27.0%，台南市年減 24.4%，高雄市年減 16.4%。謝志傑說明，通常第二季開始是房市旺季，而 5 月份的交易量與去年同期相比皆有 10% 以上的降幅，顯示今年房市確實受到疫情影響，導致傳統房市旺季不旺。進一步觀察今年 1-5 月六大都會區買賣移轉棟數年減 3.2%，其中台北市年增 3.9%，新北市年減 4.5%，桃園市年增 13.4%，台中市年減 1.5%，台南市年減 10.9%，高雄市年減 17.5%，

今年第一季交易量與去年同期相比成長 6.8%，但 4 月交易量開始受到疫情影響，累計年增率下降至 2.7%，加計 5 月後，累計年增率由正轉負，顯示疫情衝擊逐漸發酵。

由各縣市來看，南部縣市衰退幅度較中部、北部縣市明顯，主因是台南、高雄去年選後房市升溫，基期較高導致。不過，在現階段國內疫情控制得宜的情況下，民眾恐慌情緒解除，遞延的買氣有望逐步回籠，且觀察 5 月逐步脫離疫情衝擊的狀況下，也逐步解封，有望在 6 月恢復正常交易市況，回歸常軌。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於買賣實際簽約到辦完移轉登記的時間，可能有一個月左右的落差，因此 5 月的買賣移轉棟數大致反應 3 月中旬到 4 月的交易狀況，而當時也是市場上疫情與股災發生最為嚴峻的時間點，而去年 5 月則是上半年旺季移轉數據最高的一個月，因此買賣移轉棟數相較起來就出現年減 21.7% 這樣的幅度。

根據各地政局的資料顯示，台北市 5 月的移轉棟數為 2118 棟，月減 8% 且年減 23%，新北市則是 4179 棟，月減 9% 且年減 25%，交易移轉棟數以板橋區、三重區、土城區、三峽區減少較多，主要受中古屋市場景氣影響與新成屋移轉棟數減少所致。

曾敬德指出，仲介業普遍在 5 月都繳出大幅增長的交易表現，反應疫情回穩與低利等條件下，市場買盤逐漸回籠，接下來的移轉數據有機會反應回溫的買氣，在接下來出現一波反彈表現。