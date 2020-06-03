危老改建獎勵容積誘因大 北市商業區透天高價成交頻傳

政府祭出危老改建容積獎勵誘因大，持續帶動大台北地區透天出現高價的交易，甚至直接備註直接載明為危老改建案。依最新北市實價資料顯示，台北市商業區透天又有高價的實價交易，包括萬華區康定路上有筆地坪 65.64 坪的商業區透天厝，實價出現 2.04 億元的高價行情。

此外，也有中山區的遼寧街也有老宅的 2 樓，土地持分成交 1950 萬元，備註則載明危老改建案。

房仲業者指出，危老改建時程獎勵落日前，市場的確出現一波整合潮希望可以搶到資格，尤其是有些整合可能差臨門一腳的，危老政策的確讓部分的整合加速，不過目前還是以透天與三層樓以下的建物較為受惠，一般四、五層樓公寓難度仍相當高。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，危老政策的容積獎勵加上百分百整合後，可以免於走都更流程等特性，的確讓市中心一些老舊住宅有重生的機會，不過礙於開發效益與整合難易度等問題，還是以大土地持分的舊透天、平房與商業區的土地效益最高，因此可發現實價有些透天厝的交易產生。

實價資料顯示，台北市的康定路 141-150 號有商業區土地的透天厝，成交總價 2.04 億元，是有實價以來康定路成交的第二高價，由於該區已經不屬於西門町最熱鬧的商圈，推估買方為看好商業區的高容積與危老的改建效應，因此高價購入 65.64 坪地坪的舊透天。

另有兩筆台北市商業區的舊透天案交易，土地面積約 40.84 坪與 39.63 坪，成交總價 9450 萬元與 9170 萬元，地址則是同路段的長安東路一段 91-100 號，此一路段同樣屬於商業區的土地，研判買方也是著眼於土地的開發效益，兩筆透天合計土地就有 80 坪的規模，而且該路段也屬於台北市精華區的市中心，具備開發改建效應。

同樣屬於開發型的買賣還有一筆遼寧街 201 巷 1-10 號的建物，土地持分 8.47 坪，成交總價 1950 萬元，備註直接載明為危老改建案。

