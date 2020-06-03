〈房產〉無懼疫情 北市豪宅「西華富邦」及「冠德信義」交易不停歇

雖然今年第一季新冠肺炎病毒擴散，不過北市豪宅交易市況不停歇，依實價揭露資料顯示，「西華富邦」分別在今年 2 月與 3 月各成交一戶 2 億元豪宅成交，而信義區豪宅「冠德信義」首季也有 2 筆新交易，兩戶成交合計逾 7 億元。

台北市信義區豪宅「冠德信義」3 月成交 10 樓戶 246.72 坪，新買家砸 3.7 億元買下，單價 205.4 萬元，是冠德信義個案揭露至今的第 2 筆單價破 200 萬元的交易，且完全無貸款，再度凸顯市場現金充足。

信義區冠德信義 2017 年 11 月完工，實價目前揭露 5 筆交易，其中 12 樓和 10 樓戶交易單價都破每坪 200 萬元，其餘低樓層三、四、五樓單價也都維持每坪 190 萬的水準。

台灣房屋信義 101 特許加盟店店東向秦毅表示，冠德信義分 BCF 棟，一層一戶，共 41 戶，基地面積大，推案坪數也大，因此每戶總價幾乎都破三億以上，由於近信義百貨商圈，又正對松德公園，視野遼闊，生活機能和環境條件佳，頗吸能引高資產族目光。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐指出，由於今年台灣防疫上頗受國際肯定，而在國際經濟局勢多變的情況下，台灣豪宅市場反成為一個穩定的避風港，因此也吸引台商持續回流，甚至一些高資產族將海外投資獲利了結或停損換現金，改投向國內不動產，讓高總市場亮點頻現，近年豪宅包括「one park 信義聯勤」，「聯合大於」和「信義帝寶」，都有現金買豪宅的交易。

而大直水岸豪宅今年首季成交分別為 4 樓與 22 樓，成交單價分別為 137 萬元與 174.5 萬元，統計 2015 年以來該社區實價揭露共 131 戶，累計成交金額超過 300 億元，成近年大直地區熱銷的地標豪宅。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，許多新的地標豪宅這幾年陸續完工，吸引一些高資產族群換屋，包括「西華富邦」、「華固天鑄」、「和平大苑」、「琢白」等，即使當前受到疫情與股災影響，但部分豪宅仍維持穩定銷售狀況。

「西華富邦」今年第一季仍有個案成交，包括 4 樓與 22 樓都成交 2 億元，累計社區從 2015 年以來已經有 131 筆實價紀錄，根據台北市地政雲百大社區統計，「西華富邦」平均交易總價為 2.57 億元，累計實價揭露金額高達 337 億元，成為近年最賣座的北市豪宅。