高雄地上權建案月付9999元  1字頭房價進住3字頭區段

北高雄河堤社區為知名高級住宅區，曾獲行政院頒發全國十大模範活力社區，房價屬於 3 字頭地段；推出月付 9999 元「客制化輕鬆付款」專案，讓買家在市中心蛋黃區地段、以「蛋殼區」價位輕鬆置產，幫助首購族輕鬆購屋。上揚國際建築團隊高雄業四處總經理施棟瀝指出，施棟瀝更表示，目前銷售率已突破 7 成。

高雄「河堤世界」推出月付 9999 元「客制化輕鬆付款」專案，讓買家在市中心以「1 字頭行情，住進 3 字頭地段」輕鬆置產。

根據市場調查，區域內 20 年屋齡最早一批中古屋大樓，還能維持一坪 15~20 萬元水準，新大樓則站上一坪 30 萬元。「河堤世界」位於河堤社區內明仁路河堤國小旁的優質生活圈，基地 2100 坪，規劃 4 棟地上 15 層、地下 4 層 RC 大樓，格局 2-4 房，目前主推 1 字頭房價。負責銷售的上揚國際建築團隊高雄業四處總經理施棟瀝指出，河堤社區居民素質相當高，屬於「很多人想買，沒有人想賣」的房地產市況，房價始終有一定行情。

施棟瀝指出，以「河堤世界」總價約 428 萬元為例，70 年地上權，換算這戶每個月持有成本僅約 5095 元；未來完工後，平均租金可達 1.5 萬元左右，24 年租金收入就可以回本，剩下約 43 年 (扣掉 3 年施工期) 租金收益就有約 774 萬元，打個 8 折也還有 620 萬元，等於 428 萬元的投資置產，投資報酬率達 45％以上，遠遠超過金融機構的定存收益。「把錢擺在銀行『定存族』，可以多買幾間，除了自己居住之外，其他幾戶每個月都會提撥「房租養老退休金」，讓老年生活無憂，甚至還可以照料下一代的生活起居。 」