外國投資者4月份繼續減持美債 沙烏地大賣338億美元最多

美國財政部週一 (15 日) 公布數據顯示，外國投資者 4 月份繼續拋售美國國債，但速度低於創紀錄的 3 月份，並使外國投資者持有美債的金額，跌至近 4 個月的低點。

財政部稱，外國投資者在 4 月共售出 1770 億美元，低於 3 月份的 2990 億美元，其持有美國國債規模也由 3 月底的 6.81 兆美元，再降至 6.765 兆美元。

道明證券 (TD Securities) 利率策略師 Gennadiy Goldberg 表示，3-4 月的拋售顯示，由於疫情蔓延，外國持有者急於在 3 月籌集現金，這一情況在 4 月略見放緩。他說：「當市場發瘋時，你通常會出售流動性最高的東西。」

4 月份美債最大的賣家是沙烏地阿拉伯，在油價暴跌的 3-4 月，共拋售近 600 億美元的美國國債。他們在 4 月賣出 338 億美元，持有量降至 1253 億美元。

日本仍維持最大的美債持有國，持有量由 3 月的歷史高點，在 4 月減持 57 億美元，至 1.266 兆美元。

中國持有美債也保持第二，在 4 月份減持 88 億美元，至 1.073 兆美元。

在拋售美國國債之際，外國投資者在 4 月份則買進 109.4 億美元的美國公司債券，高於 3 月的 32.1 億美元。

至於美國股票，外國投資者在 3 月份購買了 70.9 億美元之後，在 4 月份轉為賣出 56.1 億美元。