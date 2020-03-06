美債殖利率續創歷史新低 分析師預期趨勢持續

美債價格在台北時間週五 (6 日) 下午持續上揚，殖利率再創歷史新低。至台北時間下午 15:30 左右，10 年期美債殖利率來到 0.8081% 的低點，30 年期美債殖利率也創下 1.4186% 歷史新低。

(圖表取自 CNBC)

全球 COVID-19(俗稱武漢肺炎) 疫情擴散，對全球企業的破壞更加明顯，也加劇人們對全球經濟放緩的擔憂，美股週四又見大跌。

債券價格與殖利率為反向走勢，即使債券價格一再飆高，分析師預期，資金還可能持續湧入債市。一方面，是由於經濟數據將出爐，市場看法悲觀；另一方面，美國銀行業仍有數兆資金欠缺合適標的，當前情況下可能湧入債市。

為挽救潛在的經濟打擊，美國聯準會週二緊急宣布降息 2 碼，但沒有因此穩定股市。

紐約 BMO Capital Markets 美國利率策略主管 Ian Lyngen 表示，在政策會議召開前緊急降息，如果在決議當天什麼也不做，恐怕很難解釋。這使得聯準會可能有意或無意陷入困局，要在兩週內再次行動。

根據芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具，市場認為聯準會本月會議降息 25 個基點的可能性為 100%。

摩根大通以 Joshua Younger 為首的分析師表示，公共衛生事件嚴重打壓市場對經濟成長的看法，下一個被推倒的骨牌，可能是經濟成長預測數據。

MUFG Securities 駐紐約的利率策略師 John Herrmann 認為，由於經濟情勢惡化，就業難有改善，並使通膨持續低於目標值。他預計聯準會在接下來兩次會議上，將再調降利率共 50 個基點。