美債流動性枯竭下 全球50兆美元資產恐去失定價參考

據《彭博》報導，武漢肺炎 (COVID-19) 疫情引起的市場混亂，已將如此眾多的流動性趕出美國公債市場，由於美國公債一向被視為無風險基準，這將使全球超過 50 兆美元資產的真實價值成為疑問。

美國債券市場近期走勢令人難以置信，隨股市上沖下洗已達 3 週，一度造成美國所有天期的債券殖利率均低於 1%。本週一，債券市場殖利率從歷史低點反彈，但如同股市走法，起起落落波動加劇。

眾多商品失去參考基準

然而，波動之餘，交易的情況卻是稀稀落落，上次出現這種情況還是 2008 年金融危機期間，這讓眾多以美債為參考依據的市場參與者，變得十分焦慮。

市場波動劇烈 (圖表取自彭博)

摩根大通的美國利率衍生品策略負責人 Joshua Younger 表示，美國公債是無風險的基準，錨定全球超過 50 兆美元以美元計價的固定收益證券，在它高波動與缺乏清晰度之下，使人們搞清所有其他資產價值的難度大為上升。

其影響不僅是債券市場，包括從抵押貸款、到市政債券，以及新興市場債務，都參考美債殖利率的情況。

公債交易成本飆升

另一方面，在當前流動性短缺的情況下，公債的交易成本正在飆升。據摩根大通的數據，衡量美債流動性的一個重要指標—市場深度，已經跌至 2008 年金融危機以來未見的水準。

市場深度大跌 (圖表取自彭博)

摩根大通的數據顯示，在交易員市場中，約有 66% 的 30 年期債券交易，是以高於平均水準的的買賣差價進行的。

交易成本攀高 (圖表取自彭博)

儘管流動性很少，但交易者仍可以賣出美債套現。這種拋售可以部分解釋，為什麼在美股下跌之下，殖利率連續兩天上升。

這不是正常運轉的市場

Columbia Threadneedle 的高級管理交易員 Bill Finan 指出，美國公債已經是具有流動性表象的唯一產品，因此，一旦要避險，不管其效果有多差，人們都必須賣出債券。

Ambrosino Brothers 資深副總裁 Todd Colvin 表示，自 3 月初以來，美國公債市場發生的情況，比他在 1990 年代所歷經聯準會救市後的動盪更糟糕。

30 年期美債殖利率週三收於 1.39%，低於今年 1 月初創下的今年高點 2.42%。 10 年期美債殖利率為 0.87%，低於 2020 年的峰值 1.94%，僅短短兩個月間，如此大的差別是驚人的。

道明證券的利率策略師 Priya Misra 表示，在危機中，人們已經無法選擇要賣出什麼，而是拋掉手上能賣的一切。「這不是正常運轉的市場。」

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