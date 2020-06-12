〈房產〉興富發鍾情中台灣 5年來投入323億元台中購地稱王

商仲業者統計，上市櫃交易截至今年 5 月底，土地交易總金額為 839 億元，尤以富邦人壽砸 282.87 億元買下南港土地最大。值得關注的是，台中躍為土地交易第二熱區，其中興富發 (2542-TW) 買了兩筆台中七期土地交易金額最大，估計金額 127 億元，近 5 年投資金額 323 億元，標的以台中七期重劃區最多。

台中市土地近幾年持續受到建商、壽險關注，今年截至 5 月底台中土地交易金額已突破 100 億元，來到 158 億元。建商回購率高，包含興富發、遠雄、總太等，其中又以興富發投資占比最高，近五年投資金額為 323 億元，標的以台中七期重劃區土地占為最大宗。

壽險業也來角逐台中土地，看準台中商用不動產市場，國泰人壽在 2018 年以 76.64 億元買下西屯區土地，日後將規劃興建複合式商場，包括飯店、商場及商辦，對於滿手現金的壽險業及建商，疫情之下投資土地最適合不過。

交通帶動產業的聚集，台中土地總交易規模每年穩定成長，土地交易分布主要以台 74 線及台灣大道為主，而受到重劃區開發政策，使得西屯、北屯、南屯交易逐漸熱絡。隨著台中精密機械科技創新園區、中科、台中市科技工業區，帶動中部產業轉型升級，吸引高科技人口進駐，台中也成為高級進口車商投資熱點，對台中投資來勢洶洶，今年汎德永業以 4.99 億元買下西屯區土地，未來將規劃興建展示服務中心，而包括藍寶堅尼、Jaguar Land Rover 等也看準台中市場，砸重金蓋旗艦中心。

信房房屋 (9940-TW) 旗下信義全球資產公司中區營業部經理張現傑分析，台中具有國際機場、台中港、高鐵烏日站，帶動旅次成長，也加快了台中發展，不僅吸引國泰人壽看準交通優勢來台中打造物流中心，產業聚落也吸引高科技人口進駐，帶動建商前來獵地，建設公司選擇標的以重劃區土地及捷運沿線交易最為熱絡。壽險業投資以總部及複合式大樓收益型為主，而科技傳產主要購買工業區廠房，除了科技大廠尋工業用地外，進口車廠也開始布局台中土地，台中成為大型企業插旗之地。