〈房產〉疫情控制佳 5月七都房市交易彈升 新北月增28%最亮眼

全台防疫成果佳，疫情風險降低，民眾於境內相對安全，在房市方面，民眾外出看屋、出價意願也有增加跡象，5 月全台交易量較 4 月成長 20%。根據永慶房產集團研展中心統計：與 4 月相比，七大都會區交易量均增加，除高雄月增 7% 外，其餘六大都會區成長均超過兩成。

永慶統計顯示，5 月台北、新北市門市分別量增 26% 與 28%，而桃園與新竹則成長 22%、24%，台中增加 20%，台南量增 21%。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，國內防疫挺過第 3 個潛伏期，顯示國內環境相對安全，疫情趨緩將逐步解禁，進入後疫情時代，民眾終於能鬆口氣，同時帶動餐飲、零售買氣回穩，也增加民眾購屋信心。謝志傑指出，觀察到在 5 月房市在「加零」效應持續發酵下，民眾恐慌情緒消除，看屋、出價意願轉趨積極，顯示年後因疫情壓抑且觀望的買氣回籠，而出價也回歸理性，不像過去幾個月因疫情衝擊，讓民眾抱持著撿便宜的心態，本月開始出現變化，出價、付斡都轉趨合理；而部分待售時間較長的屋主，售屋心態相對軟化，讓價意願高，買賣雙方價格認知逐步達成共識，推升 5 月房市表現。

謝志傑補充，近期發現民眾擺脫恐慌情緒後，不論是一般住宅或是中高總價產品，交易量同步回溫，在屋主心態軟化、買方理性購屋的狀況下，成交速度加快，首購、換屋族群注重周邊機能；而高資產族群則看重地段、產品稀有性等優勢，擇優進場。

謝志傑指出，若與去年同期相比，全台交易量較去年同期成長 13%，其中台南與高雄是唯二負成長的都會區，分別量縮 7% 與 3%，主要是去年九合一大選後，南台灣市場氛圍明顯轉佳，房市交易熱絡，拉高基期；至於其餘五大都會區交易量都增加，其中，台北增加 18%，新北成長 27%，桃園量增 15%，新竹增加 25%，台中成長 12%，顯示疫情影響已淡化，房市旺季仍旺，市場交易回歸緩步復甦的軌道，呈現小幅量增的態勢。

謝志傑並指出，目前「加零」持續再現，國內疫情擴散風險低，但部分國家仍出現群聚疫情，尚無法掉以輕心，加上疫情衝擊尚未結束，國內失業率突破 4%，而無薪假人數也持續上升，緊接著畢業季到來，將有 14 萬畢業生有就業需求，勞動市場隱憂浮現，將直接衝擊民眾對家庭經濟、整體經濟的信心，根據中央大學台經中心公布 5 月「未來半年購買耐久財」指標連二月在 100 以下，購屋信心偏向悲觀，顯示民眾對下半年房市仍抱持觀望態度，加上市場新增供給爆量危機尚未解除，仍需審慎以待。