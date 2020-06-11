最難賣的都更宅「明日博」17戶二度降價求售 每坪跌破百萬

財政部國產署今 (11) 日公告 32 戶都更分回宅標售，其中已連 5 次流標、位於台北市大安區的「明日博」17 戶為求標脫，國產署二度下修價格，再打 95 折求售，每坪單價最低跌破百萬元，盼能順利開胡；而堪稱最搶手位於大同區的「永德言葉」最後一戶也將列標求售。

國產署北區分署今天公告大台北地區共 32 戶的都更宅標售，其中包括台北市大安區的「明日博」17 戶，「忠泰鳳磐」1 戶、中正區的「正隆天第」2 戶、大同區的「永德言葉」1 戶、萬華區的「全坤威豐」2 戶，內湖區的「碧湖君鄰」2 戶。

至於新北市都更宅分別坐落為板橋區的「昇陽文薈」6 戶，及位於三重區的「翔譽雙子星」1 戶。

值得注意的是，位於大安區曾受藝人青睞的「明日博」已連 5 次流標，過去標售受單價偏高、鄰近高架橋等因素影響，儘管先前已打折降價求售，但至今一戶都沒標脫，可說是最難賣的都更宅。

為求標售，國產署決議「明日博」此次標售將二度打折，部分戶數每坪單價最低約 92 萬元，但市場是否埋單仍有待觀察。

另外，位於內湖區的「碧湖君鄰」本次也有 2 戶店面列標，國產署也決議將打 93 折求售，估算每坪單價將降至 80.5 萬元，總價估計約 3000 多萬。

至於過去引發多張標單搶標的「永德言葉」，去年 6 月初登場一口氣列標 41 戶，挾著小坪數、價格相對親民等優勢，在多方搶標下順利標脫，堪稱是最熱門的都更宅，目前僅剩 1 戶，每坪單價開價約 66 萬元，總價約 3274 萬元。