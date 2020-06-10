我4月底受雇員工數大減3.5萬人 金融海嘯以來最慘

主計總處今 (10) 日公布 4 月底全體受僱員工人數為 792 萬 7000 人，受疫情影響，較上月底續減 3 萬 5000 人或 0.44%，為 2009 年金融海嘯以來最大減幅，其中，住宿及餐飲業、製造業分別減 1 萬 2000 人、7000 人，批發及零售業、藝術娛樂及休閒服務業也減少 6000 人、5000 人。

主計總處說明，4 月全體受僱員工較上月淨減少 3 萬 5000 人，其中，因增僱或召回等原因而進入的人數為 15 萬 2000 人，較上月減少 2 萬 6000 人，又以製造業減少 7000 人最多，專業、科學及技術服務業減少 3000 人次之；因辭職、解僱、退休等原因而退出之人數為 18 萬 7000 人，較上月減少 9000 人。

與去年同期相比，4 月底全體受僱員工人數減少 4000 人或 0.05%。

而前 4 月受僱員工人數平均為 796 萬 5000 人，維持年增 3 萬 5000 人或 0.45%，

從薪資面來看，4 月全體受僱員工經常性薪資平均為 42132 元，年增 0.91%，為近 7 年來同期最低增幅，反映疫情衝擊；加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資平均為 48078 元，年增 0.65%。

觀察不同行業別的經常性薪資變動，由於航空運輸業、教育業和其他服務業受疫情衝擊需求降低，因此分別月減 3.30%、1.66%、1.28%。

反觀金融及保險業、電腦電子產品及光學製品製造業、用水供應及污染整治業，因部分廠商於 4 月發放績效獎金及員工酬勞，總薪資分別月增 19.89%、9.95%、9.19%。

前 4 月全體受僱員工經常性薪資平均為 42279 元，年增 1.67%，總薪資年增 0.88%；剔除物價因素後，實質經常性薪資年增 1.50%，實質總薪資年增 0.71%。