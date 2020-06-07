美勞工部承認：5月失業率統計錯誤 真實失業率約達16.3%

週五 (5 日) 美國勞工部公布 5 月非農報告新增 250.9 萬人，失業率也下滑至 13.3%，二項指標皆遠勝市場預期，但美國勞工部卻在數據公布後承認，5 月非農數據有「統計錯誤」。

美國勞工部統計局週五 (5 日) 解釋，統計錯誤主要是因為在統計的過程中，誤將放「無薪假 (furloughed)」的勞工計入「由於休假等其他原因缺勤」，而按照原本規定，事實上只有放特休假的勞工，才可以計入「由於休假等其他原因缺勤」，因此在此統計錯誤下，雖然美國仍有大批勞工失業，但並未計入在失業率內。

美國勞工部統計局表示，在經過統計錯誤的糾正之後，估計美國 5 月失業率將高出約 3 個百分點，意即美國 5 月失業率真實數字可能落在 16.3%，而非 13.3%；另外，勞工部統計局亦承認，4 月的統計也出現一樣的錯誤，故修正後的 4 月失業率可能接近約 20%。

自新冠疫情爆發以來，美國許多企業就使用無薪假來削減人事支出，而無薪假的本意是當公司營運好轉後，公司即可召回員工上班，但市場經濟學家分析，在新冠疫情重創美國經濟之後，估計復甦的過程可能不會這麼快，許多放無薪假的勞工們，可能將面臨更長一段時間的長期失業。