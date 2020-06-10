南韓5月份失業率升至4.5% 創2010年來新高

據報導，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆發，對南韓經濟造成的破壞性衝擊，南韓企業被迫減少雇員，甚至裁員。數據顯示，南韓 5 月份經季節調整的失業率因此從 4 月份的 3.8% 上升至 4.5%，創下 2010 年 1 月以來的新高。

南韓失業率 圖片：tradingeconomics

根據南韓統計局在週三 (10 日) 發布的就業市場數據顯示，南韓 5 月份的就業人數總計 2693 萬人，比去年同期減少了 1.4% 或 39.2 萬人。5 月份的失業率達到 4.5%，比去年同期上升了 0.5 個百分點。自三月以來，南韓就業市場已經連續三個月萎縮。

在 5 月份，南韓 15 歲以上就業率年減 1.3 個百分點至 60.2%，15-64 歲年齡段的就業率為 65.8%，也較去年同期下跌了 1.3 個百分點。該月從事經濟活動的人口數為 2820.9 萬人，較去年同期減少了 25.9 萬人，年減 0.9%。

南韓統計局表示，裁員最多的主要是小型零售商、餐廳和住宿產業。餐飲業在疫情緩解後有所好轉，但便利商店和其他雜貨店仍然面臨困境。當局也指出，受疫情影響，接觸式服務業的就業人口大幅減少，但自從 5 月初南韓政府開始放寬防疫封鎖以來，餐飲住宿和教育服務業的就業跌幅已出現改善。

南韓央行表示，隨著疫情持續蔓延，所有經濟和家庭財務狀況指標也變得越來越糟，數據顯示，構成消費者信心指數的六個主要指標均較一個月前收縮。南韓家庭對未來支出的預期也下降至 87，為 2008 年 7 月以來的最低水平。