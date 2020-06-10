債券天王：殖利率若再升 Fed或須實施殖利率曲線控制

被譽為「新債券天王」的岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 週二 (8 日) 警告，假如長天期債券殖利率繼續攀升，1940 年代至今不曾改變的央行政策可能翻轉，聯準會 (Fed) 將實施「殖利率曲線控制」政策。

擔任雙線資本 (DoubleLine Capital) 投資長的岡拉克說：「殖利率曲線控制很顯然成為人們談論的話題。假如 30 年期美債殖利率漲勢脫鉤，我當然希望 (Fed 主席) 鮑爾能夠推動這項政策。」

經濟學家預期，Fed 最快可能在 9 月實施這項政策。Fed 將在美國當地周三 (9 日) 公布利率決策，預料將按兵不動並維持購債規模。

投資人對經濟重啟樂觀，讓美國長天期公債最近幾週壟罩在賣壓之中，殖利率反向走高。美國 5 年期和 30 年期殖利率差距，已經擴大到 2016 年以來最大。

岡拉克預料，如果 30 年期殖利率突破 2%，Fed 可能透過一些措施加以抑制，目前的殖利率約在 1.6%。「鮑爾曾說若有必要，將把資產負債表盡可能擴大。一旦 (殖利率) 突破 2%，Fed 就會發現雷達螢幕出現訊號，開始思考他們希望利率攀高到哪種水準。」

岡拉克認為進一步寬鬆和零利率政策效用不大，負利率更是最糟糕的，因為這對銀行體系有「致命」衝擊。

股市可能下跌

岡拉克也警告美股目前估值已高，接下來可能下跌，經濟將出現一波白領失業潮。

拜 Fed 大舉注資流動性之賜，美股已自 3 月低點反彈逾 40%。

長遠而言岡雷克看好黃金達到新高，並重申美元疲軟，對大多數貨幣都可能貶值。